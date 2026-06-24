Глава Якутии поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Якутии Айсен Николаев поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания.
- Он отметил деятельность медиагруппы по сохранению исторической правды и продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей.
- Глава Якутии пожелал коллективу медиагруппы новых профессиональных достижений и выразил надежду, что их проекты будут и дальше служить интересам России.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания, отметив ее работу по сохранению исторической правды.
"Сердечно поздравляю коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания! Особую признательность вызывает деятельность медиагруппы по сохранению исторической правды, продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей и объективному освещению актуальных общественно значимых тем", - говорится в поздравлении Николаева, размещенном на сайте правительства Якутии.
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
Глава Якутии отметил, что медиагруппа, сохраняя лучшие профессиональные традиции, успешно развивает современные мультимедийные форматы. Николаев пожелал коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений.
"Пусть ваши проекты и впредь служат интересам России, укрепляют доверие аудитории и способствуют развитию отечественных средств массовой информации", – добавил глава региона.
Президент России Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".