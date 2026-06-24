Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Якутии Айсен Николаев поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания.

Он отметил деятельность медиагруппы по сохранению исторической правды и продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Глава Якутии пожелал коллективу медиагруппы новых профессиональных достижений и выразил надежду, что их проекты будут и дальше служить интересам России.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания, отметив ее работу по сохранению исторической правды.

"Сердечно поздравляю коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания! Особую признательность вызывает деятельность медиагруппы по сохранению исторической правды, продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей и объективному освещению актуальных общественно значимых тем", - говорится в поздравлении Николаева, размещенном на сайте правительства Якутии.

Глава Якутии отметил, что медиагруппа, сохраняя лучшие профессиональные традиции, успешно развивает современные мультимедийные форматы. Николаев пожелал коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений.

"Пусть ваши проекты и впредь служат интересам России , укрепляют доверие аудитории и способствуют развитию отечественных средств массовой информации", – добавил глава региона.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.