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Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов - РИА Новости, 24.06.2026
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Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов

Матвиенко прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в XIII Форуме регионов России и Беларуси. Местом проведения мероприятия на тему "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России" станут Минск и Минская область", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в рамках визита запланированы встречи Матвиенко с руководством Белоруссии.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова встретятся с руководителями регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, проведут заседание национальных деловых советов. Главы верхних палат российского и белорусского парламентов откроют пленарное заседание XIII Форума регионов России и Беларуси", - добавили в пресс-службе.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВалентина МатвиенкоМинск
 
 
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