Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в XIII Форуме регионов России и Беларуси. Местом проведения мероприятия на тему "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России" станут Минск и Минская область", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в рамках визита запланированы встречи Матвиенко с руководством Белоруссии.