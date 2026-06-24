Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в XIII Форуме регионов России и Беларуси. Местом проведения мероприятия на тему "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России" станут Минск и Минская область", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в рамках визита запланированы встречи Матвиенко с руководством Белоруссии.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова встретятся с руководителями регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, проведут заседание национальных деловых советов. Главы верхних палат российского и белорусского парламентов откроют пленарное заседание XIII Форума регионов России и Беларуси", - добавили в пресс-службе.