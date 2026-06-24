Над Рязанской областью сбили три БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три БПЛА сбили над территорией Рязанской области.
- Средства ПВО уничтожили 323 украинских беспилотника в течение прошедшей ночи.
РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Три БПЛА сбили ночью над территорией Рязанской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в среду губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 323 украинских беспилотника, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией региона сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков на платформе "Макс".
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