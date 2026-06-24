Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что встреча "коалиции желающих" в поддержку Украины пройдет 13 июля.
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Очередная встреча так называемой коалиции желающих по Украине пройдет 13 июля, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.
"Сейчас мы вновь переживаем сближение между европейцами и американцами, и это… должно продолжиться на саммите НАТО в Анкаре, а затем на встрече "коалиции желающих" в поддержку Украины и гарантий безопасности, которую мы проведем 13 июля", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи в формате E5 (Германия, Италия, Франция, Британия, Польша).
По итогам встречи на высшем уровне в Париже 6 января "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.