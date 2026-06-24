В Махачкале водитель-подросток насмерть сбил женщину на тротуаре

Краткий пересказ от РИА ИИ В Махачкале произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris, за рулем которого находился 16-летний подросток без водительских прав.

В результате наезда на тротуар погибла 53-летняя женщина.

Против подростка возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Женщина-пешеход скончалась в Махачкале в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился подросток без водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник вечером на улице Мраморная в Махачкале

"Шестнадцатилетний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, выехал на тротуар и совершил наезд на 53-летнюю жительницу Махачкалы, находившуюся на тротуаре. В результате наезда от полученных тяжких травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В качестве пассажиров в машине были подростки 14 и 16 лет, их доставили в медучреждение.

На видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева, подросток заявил, что ехал из магазина домой. По его словам, родители не были в курсе его поездки.