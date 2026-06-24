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В Махачкале водитель-подросток насмерть сбил женщину на тротуаре - РИА Новости, 24.06.2026
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00:35 24.06.2026
В Махачкале водитель-подросток насмерть сбил женщину на тротуаре

В Махачкале подросток, находившийся за рулем без прав, насмерть сбил женщину

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris, за рулем которого находился 16-летний подросток без водительских прав.
  • В результате наезда на тротуар погибла 53-летняя женщина.
  • Против подростка возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Женщина-пешеход скончалась в Махачкале в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился подросток без водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
По данным ведомства, ДТП произошло во вторник вечером на улице Мраморная в Махачкале.
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"Шестнадцатилетний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, выехал на тротуар и совершил наезд на 53-летнюю жительницу Махачкалы, находившуюся на тротуаре. В результате наезда от полученных тяжких травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В качестве пассажиров в машине были подростки 14 и 16 лет, их доставили в медучреждение.
На видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева, подросток заявил, что ехал из магазина домой. По его словам, родители не были в курсе его поездки.
В следственном управлении СК России по Дагестану сообщили, что против 16-летнего парня возбуждено уголовное по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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