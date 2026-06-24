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США рассчитывают на скорый допуск инспекторов МАГАТЭ в Иран - РИА Новости, 24.06.2026
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19:48 24.06.2026
США рассчитывают на скорый допуск инспекторов МАГАТЭ в Иран

Рубио рассчитывает, что инспекторы МАГАТЭ попадут в Иран как можно скорее

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рассчитывает на скорый допуск в Иран инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта и определении сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рассчитывает на скорый допуск в Иран инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Как можно скорее", - ответил Рубио журналистам на соответствующий вопрос.
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По его словам, США рассчитывают, что инспекторы в сфере ядерной энергетики окажутся в Иране тогда, "когда будет нужно".
"Но это должно случится", - сказал госсекретарь.
Он отметил, что такое обязательство на себя взял Иран.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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