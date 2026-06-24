Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана

США рассчитывают на скорый допуск инспекторов МАГАТЭ в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рассчитывает на скорый допуск в Иран инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта и определении сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рассчитывает на скорый допуск в Иран инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Как можно скорее", - ответил Рубио журналистам на соответствующий вопрос.

По его словам, США рассчитывают, что инспекторы в сфере ядерной энергетики окажутся в Иране тогда, "когда будет нужно".

"Но это должно случится", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что такое обязательство на себя взял Иран.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.