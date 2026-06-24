СМИ: специалисты США присоединятся к МАГАТЭ в поиске урана в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские инспекторы присоединятся к МАГАТЭ для поиска обогащенного урана в Иране.
- По словам Трампа, нет спешки с прибытием инспекторов в Иран.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что инспекторы США присоединятся к МАГАТЭ для поиска обогащенного урана в Иране, утверждает телеканал Fox News после беседы с американским лидером.
"Президент Трамп заявил, что нет никакой спешки с прибытием этих инспекторов в страну, но сообщил Fox News, что американские инспекторы присоединятся к МАГАТЭ, когда они в конечном итоге отправятся в Иран, чтобы найти этот высокообогащенный уран, который, как мы знаем, находится глубоко под землей", - сказал корреспондент телеканала в эфире.