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СМИ: специалисты США присоединятся к МАГАТЭ в поиске урана в Иране - РИА Новости, 24.06.2026
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15:28 24.06.2026
СМИ: специалисты США присоединятся к МАГАТЭ в поиске урана в Иране

Fox News: инспекторы США вместе с МАГАТЭ прибудут в Иран для поиска урана

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американские инспекторы присоединятся к МАГАТЭ для поиска обогащенного урана в Иране.
  • По словам Трампа, нет спешки с прибытием инспекторов в Иран.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что инспекторы США присоединятся к МАГАТЭ для поиска обогащенного урана в Иране, утверждает телеканал Fox News после беседы с американским лидером.
"Президент Трамп заявил, что нет никакой спешки с прибытием этих инспекторов в страну, но сообщил Fox News, что американские инспекторы присоединятся к МАГАТЭ, когда они в конечном итоге отправятся в Иран, чтобы найти этот высокообогащенный уран, который, как мы знаем, находится глубоко под землей", - сказал корреспондент телеканала в эфире.
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