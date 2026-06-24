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Российский дипломат рассказал об оправдании Западом нацизма в ООН - РИА Новости, 24.06.2026
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16:09 24.06.2026
Российский дипломат рассказал об оправдании Западом нацизма в ООН

Лукьянцев: страны Запада не раз оправдывали нацизм за закрытыми дверями в ООН

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев рассказал, что на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма Запад высказывал шокирующие заявления в оправдание этой идеологии.
  • Среди озвученных Западом суждений была цитата: "Никого никогда нельзя осуждать за то, что в годы Второй мировой войны они сотрудничали с нацистами".
  • Лукьянцев отметил, что после подобных заявлений представители около 120 государств, голосующих за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, говорят, что России и соавторам не нужно вести разъяснительную работу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма не раз высказывал шокирующие заявления в оправдание этой идеологии, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, дипломат отметил, что переговоры по резолюциям в ООН проходят в закрытом формате. В связи с этим он не может называть, представители каких именно стран высказывались насчет резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Однако озвученные Западом суждения шокируют людей из России, добавил Лукьянцев.
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"Одна из цитат, которые мы слышали: "Никого никогда нельзя осуждать за то, что в годы Второй мировой войны они сотрудничали с нацистами", - сказал он.
По словам Лукьянцева, российской стороне довелось слышать и о том, что "идеология нацизма - это, возможно, плохо, но, по сути, это является реализацией права на свободу выражения мнений".
"После подобных исторических изысков со стороны наших западных коллег к нам подходят представители из порядка 120 государств, которые голосуют в поддержку этой резолюции ежегодно, и говорят: " Вы знаете, вам, России, и соавторам даже не надо вести никакой разъяснительной работы", - отметил дипломат.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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