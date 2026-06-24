Краткий пересказ от РИА ИИ Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев рассказал, что на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма Запад высказывал шокирующие заявления в оправдание этой идеологии.

Среди озвученных Западом суждений была цитата: "Никого никогда нельзя осуждать за то, что в годы Второй мировой войны они сотрудничали с нацистами".

Лукьянцев отметил, что после подобных заявлений представители около 120 государств, голосующих за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, говорят, что России и соавторам не нужно вести разъяснительную работу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма не раз высказывал шокирующие заявления в оправдание этой идеологии, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, дипломат отметил, что переговоры по резолюциям в ООН проходят в закрытом формате. В связи с этим он не может называть, представители каких именно стран высказывались насчет резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Однако озвученные Западом суждения шокируют людей из России , добавил Лукьянцев.

"Одна из цитат, которые мы слышали: "Никого никогда нельзя осуждать за то, что в годы Второй мировой войны они сотрудничали с нацистами", - сказал он.

По словам Лукьянцева, российской стороне довелось слышать и о том, что "идеология нацизма - это, возможно, плохо, но, по сути, это является реализацией права на свободу выражения мнений".

"После подобных исторических изысков со стороны наших западных коллег к нам подходят представители из порядка 120 государств, которые голосуют в поддержку этой резолюции ежегодно, и говорят: " Вы знаете, вам, России, и соавторам даже не надо вести никакой разъяснительной работы", - отметил дипломат.