Галактионов: вопрос с контрактами повлиял за результаты "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов назвал вопрос с контрактами игроков объективным фактором, повлиявшим на результаты команды во второй части прошлого сезона.

Тренер отметил, что команда провела совещание, на котором обсуждались моменты, требующие улучшения, и подчеркнул, что игроки и тренеры в первую очередь спрашивают с себя.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов в разговоре с РИА Новости назвал вопрос с контрактами игроков объективным фактором, повлиявшим на результаты команды во второй части прошлого сезона.

В прошлом сезоне "Локомотив" занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ ). Железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России , уступив ЦСКА (1:3) в 30-м туре. Команда рисковала не попасть в призовую тройку, если бы в параллельном матче московский "Спартак" на выезде обыграл махачкалинское "Динамо". Темп набора очков "Локомотивом" по ходу сезона ухудшился - 2,05 очка за игру до зимней паузы и 1,33 после.

"Тенденции можно найти в любой команде. Многие говорят о том, что повезло с результатом, потому что соперник не выиграл в последнем матче, но мы до этого играли 29 туров, и таблица формируется не из одного матча. То же самое можно говорить о команде, которая стала чемпионом, ведь был матч "Динамо" - "Краснодар". Случайно или не случайно - эти разговоры надо отбросить. Есть итоговая таблица и есть факторы, которые к этому приводят", - сказал Галактионов, комментируя снижение процента набранных "Локомотивом" очков после зимней паузы.

"Поверьте мне, мы самые главные критики по отношению к себе. Мы с себя спрашиваем, у нас было тренерское совещание, где мы собирались отдельно от руководителей - разбирали моменты, которые необходимо улучшить, подкорректировать. В первую очередь мы спрашиваем с себя, а не с кого-либо. Опять же, есть объективные факторы - мы вошли в зимний этап немного неспокойными. Я имею в виду то, что касается продления контрактов, и, в том числе, уход Дмитрия Баринова", - отметил главный тренер "Локомотива".

Зимой являвшийся капитаном "Локомотива" Баринов за полгода до истечения контракта перешел в ЦСКА. Во второй части сезона-2025/26 клуб объявил о продлении контрактов с Антоном Митрюшкиным и Зелимханом Бакаевым. После завершения чемпионата команду по истечении сроков соглашений покинули Владислав Сорвали и Артем Тимофеев.