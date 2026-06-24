Фон дер Ляйен строит собственную вертикаль власти в ЕК, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает влияние своего аппарата на ключевые направления политики ЕС, включая распределение средств будущего многолетнего бюджета.

Генеральный секретариат Еврокомиссии получит десять новых должностей и будет заниматься подготовкой двух крупнейших элементов следующей многолетней финансовой программы ЕС.

Переговоры по новому многолетнему бюджету Евросоюза на период 2028–2034 годов уже стартовали и ожидаются сложными.

БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает влияние своего аппарата на ключевые направления политики ЕС, включая распределение средств будущего многолетнего бюджета, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ ЕК.

"Полномочия, которые традиционно находились в руках генеральных директоратов, могут постепенно перейти к генеральному секретариату — и, следовательно, оказаться ближе к фон дер Ляйен", — говорится в статье.

По сведениям Politico, в этом году генеральный секретариат Еврокомиссии, который считается главным координационным центром брюссельской исполнительной власти, получит десять новых должностей, из них девять — высокопоставленных.

Как следует из документа, утвержденного коллегией еврокомиссаров 10 июня, новые сотрудники будут заниматься подготовкой двух крупнейших элементов следующей многолетней финансовой программы ЕС — фонда конкурентоспособности и национальных и региональных партнерских планов.

Такое кадровое усиление происходит накануне более масштабной перестройки структуры Еврокомиссии, которая ожидается до конца года, отмечает издание.

За время пребывания фон дер Ляйен в должности генеральный секретариат существенно расширил функции. Если ранее он рассматривался главным образом как административный координационный офис, то сейчас он уже участвует в управлении фондом восстановления экономики после пандемии, оборонным инструментом SAFE, вопросами безопасности, финансированием Украины и другими стратегическими направлениями работы ЕС, говорится в публикации.

"Если я хочу узнать, что происходит в моей сфере политики, зачастую полезнее сразу поговорить с генеральным секретариатом", — приводит Politico слова одного из чиновников Еврокомиссии.

Генеральный секретариат также стал кадровым конвейером, позволяющим фон дер Ляйен расширять сеть лояльных ей чиновников, подчеркивает издание.

В пример приводится недавнее назначение бывших сотрудников генерального секретариата Селин Гауэр и Элизабет Вернер на руководящие должности в генеральных директоратах по энергетике и сельскому хозяйству.

Еще один европейский чиновник заявил Politico, что усиление роли генерального секретариата в управлении будущими расходами ЕС "похоже именно на то направление, в котором сейчас активно развивается система".