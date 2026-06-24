Минобороны Литвы признало, что в стране нет проекта "Стена дронов"

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что проекта "Стена дронов" в его ведомстве нет.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас признал, что никакого проекта "стены дронов" в его ведомстве нет и закупок по нему не производится.

Как напоминает агентство Sputnik Литва, ранее президент страны Гитанас Науседа заявлял, что первая стадия проекта "Стена дронов" может быть завершена к 2028 году. В сентябре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен — это всегда плохо.

"Я немного затрону политическую тему, но <…> мы слышали много разговоров о "Стене дронов", однако в министерстве такого проекта нет. Если такого проекта нет — значит, нет и запланированных закупок", — приводит агентство слова Каунаса.

Он добавил, что в литовском Минобороны начали работу по созданию системы по борьбе с беспилотниками в январе-феврале этого года.

В октябре 2025 года агентство Блумберг передавало, что бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня сочла идею так называемой стены от дронов вдоль восточной границы ЕС "очень сырой", поскольку никто из членов Евросоюза еще не знал всех ее деталей.