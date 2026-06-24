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Минобороны Литвы признало, что в стране нет проекта "Стена дронов" - РИА Новости, 24.06.2026
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16:22 24.06.2026 (обновлено: 20:19 24.06.2026)
Минобороны Литвы признало, что в стране нет проекта "Стена дронов"

Робертас Каунас признал, что проекта "Стена дронов" в Литве не существует

© REUTERS / Caroline ChiaРобертас Каунас
Робертас Каунас - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Caroline Chia
Робертас Каунас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что проекта "Стена дронов" в его ведомстве нет.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас признал, что никакого проекта "стены дронов" в его ведомстве нет и закупок по нему не производится.
Как напоминает агентство Sputnik Литва, ранее президент страны Гитанас Науседа заявлял, что первая стадия проекта "Стена дронов" может быть завершена к 2028 году. В сентябре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен — это всегда плохо.
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"Я немного затрону политическую тему, но <…> мы слышали много разговоров о "Стене дронов", однако в министерстве такого проекта нет. Если такого проекта нет — значит, нет и запланированных закупок", — приводит агентство слова Каунаса.
Он добавил, что в литовском Минобороны начали работу по созданию системы по борьбе с беспилотниками в январе-феврале этого года.
В октябре 2025 года агентство Блумберг передавало, что бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня сочла идею так называемой стены от дронов вдоль восточной границы ЕС "очень сырой", поскольку никто из членов Евросоюза еще не знал всех ее деталей.
В сентябре 2025 года директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
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