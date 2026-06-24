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Спрос на литературу о футболе значительно вырос во время чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
12:42 24.06.2026
Спрос на литературу о футболе значительно вырос во время чемпионата мира

Спрос на литературу о футболе вырос на 41% во время чемпионата мира

© AP Photo / Fernando LlanoКолумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго
Колумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Колумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на литературу о футболе увеличился на 41% во время чемпионата мира.
  • Самой популярной книгой стало издание "Все чемпионаты мира по футболу. 1930-2026".
  • В число наиболее востребованных книг также вошли аудиокниги "Футбол без границ. Невероятные истории, байки и анекдоты для всех любителей футбола" и "Футбол. Игра, покорившая мир", биографии Криштиану Роналду и Александра Кержакова.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спрос на литературу о футболе увеличился на 41% во время чемпионата мира, самой востребованной книгой из раздела стало издание "Все чемпионаты мира по футболу. 1930-2026", следует из результатов исследования книжного сервиса "КИОН Строки", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Исследование охватило пользовательскую активность на платформе во время проведения чемпионата мира по футболу и предшествующий ему период.
"Анализ показал, что, начиная с 11 июня, спрос на раздел спортивной литературы о футболе вырос на 41%. Наибольший интерес читатели проявили к изданию "Все чемпионаты мира по футболу. 1930–2026", в котором собрана история главного футбольного турнира планеты - от первого чемпионата до нынешнего розыгрыша", - говорится в сообщении.
Второе место среди самых востребованных книг заняла аудиокнига "Футбол без границ. Невероятные истории, байки и анекдоты для всех любителей футбола", объединяющая малоизвестные факты, курьезные случаи и истории из мира футбола. Замыкает тройку лидеров аудиокнига "Футбол. Игра, покорившая мир", посвященная истории развития самого популярного вида спорта и его культурному влиянию, отметили в пресс-службе.
Кроме того, в число наиболее востребованных книг вошли биография Криштиану Роналду "Одержимый совершенством", рассказывающая о пути одного из величайших футболистов современности, и книга "Александр Кержаков. Лучший", посвященная карьере лучшего бомбардира в истории сборной России.
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