Лихорадка денге: симптомы, чем опасна, лечение

Лихорадка денге — вирусная инфекция тропических стран, которой человек заражается через укус комара. У большинства она протекает как тяжелый грипп с высокой температурой и ломотой в теле, но у части заболевших развивается опасная для жизни геморрагическая форма. Как распознать денге, чем ее лечат и как защититься туристу в 2026 году — в материале РИА Новости.

Что такое лихорадка денге и чем она опасна

Лихорадка денге — острое заболевание, которое вызывает вирус денге (Dengue virus, род Flavivirus). Это флавивирус, родственный возбудителям желтой лихорадки и вируса Зика. Народные названия — "костоломная" и "суставная лихорадка" — отражают главный симптом, выматывающую боль в мышцах и суставах.

У вируса четыре серотипа (DENV-1–4). Перенесенная инфекция оставляет стойкий иммунитет только к одному из них, поэтому переболеть денге можно несколько раз, а повторное заражение другим серотипом чаще приводит к тяжелому течению.

Опасность не в самой лихорадке: обычно болезнь проходит за одну-две недели. Но у части пациентов развивается геморрагический синдром с кровотечениями и падением давления, и без помощи такое состояние заканчивается шоком.

Как передается лихорадка денге

Основной вектор передачи денге — укусы комаров рода Aedes. Главный переносчик — Aedes aegypti, дополнительный — Aedes albopictus (тигровый комар). Эти комары-переносчики активны днём, с пиком ранним утром и перед закатом, и размножаются в стоячей воде рядом с жильем.

Заражение идет по цепочке: комар кусает больного, вирус размножается в насекомом и передается при следующих укусах. От человека к человеку при бытовом контакте денге не передаётся, но возможна редкая вертикальная передача — от беременной к плоду. Инкубационный период длится в среднем 4–10 дней.

© Entomological Society of America Комар Aedes albopictus © Entomological Society of America Комар Aedes albopictus

Ориентировочные сроки инкубации и заразности Этап Сроки Инкубационный период 4–10 дней (чаще 5–7) Появление симптомов на 4–7-й день после укуса Заразность для комаров примерно с −1 дня до симптомов и весь лихорадочный период Острая фаза 2–7 дней

Где можно заразиться: статистика 2026 года

Денге распространена более чем в 100 странах с теплым климатом: Юго-Восточная и Южная Азия, Латинская Америка Карибский бассейн , Африка, Океания. Среди популярных у туристов направлений в зоне риска — Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы, Бразилия.

По данным ВОЗ, 2024 год стал рекордным за всю историю: около 14,4 миллиона случаев и более 11 тысяч смертей, свыше 90% — в странах Америки. В 2025-м заболеваемость пошла на спад (более 5 миллионов случаев в 106 странах), а в 2026-м снижение продолжилось: на конец марта более 500 тысяч случаев в 78 странах. Но абсолютные цифры остаются исторически высокими, и в отдельных странах сохраняются вспышки.

Самая напряженная ситуация на середину 2026 года — в Шри-Ланке: по данным Роспотребнадзора на 20 июня, с начала года там более 44 тысяч случаев и 28 смертей, тяжелее всего в столице Коломбо. В Таиланде заболеваемость держится на уровне прошлых лет, без аномальных всплесков.

© AP Photo / Eranga Jayawardena Скорая помощь и полиция в городе Коломбо на Шри-Ланке © AP Photo / Eranga Jayawardena Скорая помощь и полиция в городе Коломбо на Шри-Ланке. Архивное фото

Первые симптомы лихорадки денге у взрослых и детей

Симптомы появляются резко и напоминают тяжелый грипп. К основным признакам относятся:

высокая температура до 39-40 °C, нередко двумя волнами;

сильная головная боль и боль за глазными яблоками;

выраженные боли в мышцах и боли в суставах ("костоломная лихорадка");

тошнота, рвота, общая слабость;

характерная сыпь, чаще на 3-4 день, иногда с зудом.

У взрослых на первый план выходят ломота и головная боль. У детей течение бывает стертым: температура и вялость маскируются под обычную сезонную инфекцию, поэтому ребенка, заболевшего после тропической поездки, важно показать врачу. Когда лихорадка спадает, наступает критический период (примерно 3–7-й день) — именно тогда возникает риск перехода в тяжелую форму.

Классическая и геморрагическая форма: отличия и степени тяжести

Денге протекает в двух разных вариантах. Классическая лихорадка — "гриппоподобная" форма с температурой, ломотой и сыпью, которая обычно заканчивается выздоровлением. Геморрагическая форма (тяжелая денге) встречается реже, но именно она угрожает жизни.

В ее основе — повышенная проницаемость сосудов: из кровотока в ткани уходит плазма (плазморрея), падает давление, в анализах отмечаются тромбоцитопения и лейкопения. Запускают процесс избыточный иммунный ответ и выброс цитокинов. В худшем случае развиваются массивный геморрагический синдром, ДВС-синдром и инфекционно-токсический шок (дэнге-шок).

Тревожные признаки перехода в тяжелую форму:

сильная боль в животе и постоянная рвота;

кровоточивость десен или носа, кровь в рвоте или стуле;

новые синяки и мелкоточечная сыпь;

резкая слабость, беспокойство или заторможенность;

холодная влажная кожа, слабый учащенный пульс.

При любом из этих симптомов нужна неотложная помощь. Своевременное лечение снижает летальность тяжелой денге до менее чем 1%, тогда как без лечения она достигает 13-20%.

Какие анализы сдавать и когда обращаться к врачу

По одним симптомам денге сложно отличить от других тропических инфекций, поэтому диагностика опирается на лабораторные тесты. Их информативность зависит от дня болезни.

ПЦР-диагностика и тест на антиген NS1 — точны в первые дни, пока вирус в крови.

— точны в первые дни, пока вирус в крови. ИФА на антитела — выявляет антитела IgM (с 4-5-го дня) и антитела IgG; рост IgG отражает сероконверсию.

— выявляет антитела IgM (с 4-5-го дня) и антитела IgG; рост IgG отражает сероконверсию. Общий анализ крови — показывает характерные тромбоцитопению и лейкопению.

— показывает характерные тромбоцитопению и лейкопению. Турникет-тест (проба жгута) — оценивает ломкость капилляров.

Обратиться к врачу нужно при любой высокой температуре во время или в течение двух недель после поездки в эндемичный регион. Не ставьте диагноз сами: опасны не первые дни лихорадки, а период ее спада.

© AP Photo / Denis Farrell У пациента взят мазок из горла для проверки на COVID-19 в Соуэто, Южная Африка © AP Photo / Denis Farrell У пациента взят мазок из горла для проверки на COVID-19 в Соуэто, Южная Африка

Лечение лихорадки денге

Специфического противовирусного препарата от денге нет. Лечение симптоматическое, его задача — облегчить состояние и не допустить осложнений. Основа — регидратация: при легком течении достаточно обильного питья, при тяжелом проводят внутривенное восполнение жидкости в стационаре под контролем инфекциониста.

Для снижения температуры и обезболивания применяют парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства при денге противопоказаны — они повышают риск кровотечений.

Что можно и нельзя при заболевании лихорадкой денге Можно Нельзя Парацетамол (ацетаминофен) Аспирин (ацетилсалициловая кислота) Обильное питье, регидратационные растворы Ибупрофен и другие НПВС Постельный режим, наблюдение врача Инъекции без назначения (риск гематом)

Какие риски есть для здоровья?

После выздоровления формируется пожизненный иммунитет к перенесенному серотипу. Но перекрестная защита от трех остальных держится лишь несколько месяцев, после чего повторное заражение снова возможно.

Главный отложенный риск связан именно с повторным инфицированием другим серотипом: оно статистически чаще приводит к тяжелой геморрагической форме. Это объясняют особенностями иммунного ответа, когда ранее выработанные антитела не нейтрализуют новый вирус, а помогают ему проникать в клетки. Даже после неосложненной денге слабость и утомляемость могут сохраняться несколько недель.

Как защититься туристам от лихорадки денге

Вакцина доступна не всем, поэтому основная профилактика для туристов — защита от укусов комаров. Меры просты, но работают лишь при регулярном применении:

Используйте репелленты с ДЭТА или икаридином на открытых участках кожи. Носите светлую закрытую одежду с длинным рукавом, особенно утром и вечером. Спите под москитной сеткой, ставьте противомоскитные сетки на окна и двери. Избегайте мест со стоячей водой рядом с жильем. Выбирайте кондиционируемые помещения — в прохладе комары менее активны.

Те же рекомендации для выезжающих в Азию, Африку, Океанию и страны Карибского бассейна дает Роспотребнадзор. Перед поездкой стоит оформить медицинскую страховку с покрытием инфекционных заболеваний.

Вакцинация от лихорадки денге

В мире применяются две вакцины. Qdenga (TAK-003) компании Takeda одобрена в Евросоюзе с декабря 2022 года и используется примерно в 40 странах; в 2023 году эксперты ВОЗ рекомендовали ее для детей 6–16 лет в регионах с высокой передачей вируса. Эффективность — около 61% против симптоматической денге и 84% против госпитализаций, причем вводить ее можно и тем, кто ранее не болел.

Более ранняя Dengvaxia (CYD-TDV) компании Sanofi применяется с 2015 года, но только у переболевших: у не болевших она повышает риск тяжелого течения и требует предвакцинального скрининга. В 2026 году Sanofi объявила о прекращении ее выпуска в третьем квартале из-за низкого спроса. В России 4 июня 2026 года Минздрав разрешил клиническое исследование отечественной вакцины против денге.

© AP Photo / Jorge Saenz Девушка защищенная москитной сеткой в больнице в Луке, Парагвай © AP Photo / Jorge Saenz Девушка защищенная москитной сеткой в больнице в Луке, Парагвай

Памятка туристу: что делать до, во время и после поездки

Удобно держать короткий чек-лист на каждый этап путешествия.

До поездки:

Проверьте обстановку по денге в стране назначения. Оформите медицинскую страховку с покрытием инфекций. Соберите аптечку: парацетамол, репелленты, средства от укусов.

Во время поездки:

Каждый день используйте репелленты и закрытую одежду. Спите под москитной сеткой, избегайте стоячей воды. При высокой температуре сразу к врачу, без аспирина и ибупрофена.

После возвращения:

Следите за самочувствием две недели. При лихорадке обратитесь к врачу и сообщите о поездке. При тревожных признаках вызывайте неотложную помощь.