Лихорадка денге: симптомы, чем опасна, лечение

Оглавление
- Что такое лихорадка денге и чем она опасна
- Как передается лихорадка денге
- Где можно заразиться: статистика 2026 года
- Первые симптомы лихорадки денге у взрослых и детей
- Классическая и геморрагическая форма: отличия и степени тяжести
- Какие анализы сдавать и когда обращаться к врачу
- Лечение лихорадки денге
- Какие риски есть для здоровья?
- Как защититься туристам от лихорадки денге
- Вакцинация от лихорадки денге
- Памятка туристу: что делать до, во время и после поездки
Лихорадка денге — вирусная инфекция тропических стран, которой человек заражается через укус комара. У большинства она протекает как тяжелый грипп с высокой температурой и ломотой в теле, но у части заболевших развивается опасная для жизни геморрагическая форма. Как распознать денге, чем ее лечат и как защититься туристу в 2026 году — в материале РИА Новости.
Что такое лихорадка денге и чем она опасна
Лихорадка денге — острое заболевание, которое вызывает вирус денге (Dengue virus, род Flavivirus). Это флавивирус, родственный возбудителям желтой лихорадки и вируса Зика. Народные названия — "костоломная" и "суставная лихорадка" — отражают главный симптом, выматывающую боль в мышцах и суставах.
Чем опасна лихорадка: симптомы, лечение и советы врача
1 июля 2022, 16:54
У вируса четыре серотипа (DENV-1–4). Перенесенная инфекция оставляет стойкий иммунитет только к одному из них, поэтому переболеть денге можно несколько раз, а повторное заражение другим серотипом чаще приводит к тяжелому течению.
Опасность не в самой лихорадке: обычно болезнь проходит за одну-две недели. Но у части пациентов развивается геморрагический синдром с кровотечениями и падением давления, и без помощи такое состояние заканчивается шоком.
Как передается лихорадка денге
Основной вектор передачи денге — укусы комаров рода Aedes. Главный переносчик — Aedes aegypti, дополнительный — Aedes albopictus (тигровый комар). Эти комары-переносчики активны днём, с пиком ранним утром и перед закатом, и размножаются в стоячей воде рядом с жильем.
Заражение идет по цепочке: комар кусает больного, вирус размножается в насекомом и передается при следующих укусах. От человека к человеку при бытовом контакте денге не передаётся, но возможна редкая вертикальная передача — от беременной к плоду. Инкубационный период длится в среднем 4–10 дней.
© Entomological Society of AmericaКомар Aedes albopictus
© Entomological Society of America
Комар Aedes albopictus
Ориентировочные сроки инкубации и заразности
Этап
Сроки
Инкубационный период
4–10 дней (чаще 5–7)
Появление симптомов
на 4–7-й день после укуса
Заразность для комаров
примерно с −1 дня до симптомов и весь лихорадочный период
Острая фаза
2–7 дней
Где можно заразиться: статистика 2026 года
Денге распространена более чем в 100 странах с теплым климатом: Юго-Восточная и Южная Азия, Латинская Америка, Карибский бассейн, Африка, Океания. Среди популярных у туристов направлений в зоне риска — Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы, Бразилия.
По данным ВОЗ, 2024 год стал рекордным за всю историю: около 14,4 миллиона случаев и более 11 тысяч смертей, свыше 90% — в странах Америки. В 2025-м заболеваемость пошла на спад (более 5 миллионов случаев в 106 странах), а в 2026-м снижение продолжилось: на конец марта более 500 тысяч случаев в 78 странах. Но абсолютные цифры остаются исторически высокими, и в отдельных странах сохраняются вспышки.
Самая напряженная ситуация на середину 2026 года — в Шри-Ланке: по данным Роспотребнадзора на 20 июня, с начала года там более 44 тысяч случаев и 28 смертей, тяжелее всего в столице Коломбо. В Таиланде заболеваемость держится на уровне прошлых лет, без аномальных всплесков.
© AP Photo / Eranga JayawardenaСкорая помощь и полиция в городе Коломбо на Шри-Ланке
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Скорая помощь и полиция в городе Коломбо на Шри-Ланке. Архивное фото
Первые симптомы лихорадки денге у взрослых и детей
Симптомы появляются резко и напоминают тяжелый грипп. К основным признакам относятся:
- высокая температура до 39-40 °C, нередко двумя волнами;
- сильная головная боль и боль за глазными яблоками;
- выраженные боли в мышцах и боли в суставах ("костоломная лихорадка");
- тошнота, рвота, общая слабость;
- характерная сыпь, чаще на 3-4 день, иногда с зудом.
У взрослых на первый план выходят ломота и головная боль. У детей течение бывает стертым: температура и вялость маскируются под обычную сезонную инфекцию, поэтому ребенка, заболевшего после тропической поездки, важно показать врачу. Когда лихорадка спадает, наступает критический период (примерно 3–7-й день) — именно тогда возникает риск перехода в тяжелую форму.
Классическая и геморрагическая форма: отличия и степени тяжести
Денге протекает в двух разных вариантах. Классическая лихорадка — "гриппоподобная" форма с температурой, ломотой и сыпью, которая обычно заканчивается выздоровлением. Геморрагическая форма (тяжелая денге) встречается реже, но именно она угрожает жизни.
В ее основе — повышенная проницаемость сосудов: из кровотока в ткани уходит плазма (плазморрея), падает давление, в анализах отмечаются тромбоцитопения и лейкопения. Запускают процесс избыточный иммунный ответ и выброс цитокинов. В худшем случае развиваются массивный геморрагический синдром, ДВС-синдром и инфекционно-токсический шок (дэнге-шок).
Тревожные признаки перехода в тяжелую форму:
- сильная боль в животе и постоянная рвота;
- кровоточивость десен или носа, кровь в рвоте или стуле;
- новые синяки и мелкоточечная сыпь;
- резкая слабость, беспокойство или заторможенность;
- холодная влажная кожа, слабый учащенный пульс.
При любом из этих симптомов нужна неотложная помощь. Своевременное лечение снижает летальность тяжелой денге до менее чем 1%, тогда как без лечения она достигает 13-20%.
Какие анализы сдавать и когда обращаться к врачу
По одним симптомам денге сложно отличить от других тропических инфекций, поэтому диагностика опирается на лабораторные тесты. Их информативность зависит от дня болезни.
- ПЦР-диагностика и тест на антиген NS1 — точны в первые дни, пока вирус в крови.
- ИФА на антитела — выявляет антитела IgM (с 4-5-го дня) и антитела IgG; рост IgG отражает сероконверсию.
- Общий анализ крови — показывает характерные тромбоцитопению и лейкопению.
- Турникет-тест (проба жгута) — оценивает ломкость капилляров.
Обратиться к врачу нужно при любой высокой температуре во время или в течение двух недель после поездки в эндемичный регион. Не ставьте диагноз сами: опасны не первые дни лихорадки, а период ее спада.
© AP Photo / Denis FarrellУ пациента взят мазок из горла для проверки на COVID-19 в Соуэто, Южная Африка
© AP Photo / Denis Farrell
У пациента взят мазок из горла для проверки на COVID-19 в Соуэто, Южная Африка
Лечение лихорадки денге
Специфического противовирусного препарата от денге нет. Лечение симптоматическое, его задача — облегчить состояние и не допустить осложнений. Основа — регидратация: при легком течении достаточно обильного питья, при тяжелом проводят внутривенное восполнение жидкости в стационаре под контролем инфекциониста.
Для снижения температуры и обезболивания применяют парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства при денге противопоказаны — они повышают риск кровотечений.
Что можно и нельзя при заболевании лихорадкой денге
Можно
Нельзя
Парацетамол (ацетаминофен)
Аспирин (ацетилсалициловая кислота)
Обильное питье, регидратационные растворы
Ибупрофен и другие НПВС
Постельный режим, наблюдение врача
Инъекции без назначения (риск гематом)
Какие риски есть для здоровья?
После выздоровления формируется пожизненный иммунитет к перенесенному серотипу. Но перекрестная защита от трех остальных держится лишь несколько месяцев, после чего повторное заражение снова возможно.
Главный отложенный риск связан именно с повторным инфицированием другим серотипом: оно статистически чаще приводит к тяжелой геморрагической форме. Это объясняют особенностями иммунного ответа, когда ранее выработанные антитела не нейтрализуют новый вирус, а помогают ему проникать в клетки. Даже после неосложненной денге слабость и утомляемость могут сохраняться несколько недель.
Как защититься туристам от лихорадки денге
Вакцина доступна не всем, поэтому основная профилактика для туристов — защита от укусов комаров. Меры просты, но работают лишь при регулярном применении:
- Используйте репелленты с ДЭТА или икаридином на открытых участках кожи.
- Носите светлую закрытую одежду с длинным рукавом, особенно утром и вечером.
- Спите под москитной сеткой, ставьте противомоскитные сетки на окна и двери.
- Избегайте мест со стоячей водой рядом с жильем.
- Выбирайте кондиционируемые помещения — в прохладе комары менее активны.
Те же рекомендации для выезжающих в Азию, Африку, Океанию и страны Карибского бассейна дает Роспотребнадзор. Перед поездкой стоит оформить медицинскую страховку с покрытием инфекционных заболеваний.
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
Вакцинация от лихорадки денге
В мире применяются две вакцины. Qdenga (TAK-003) компании Takeda одобрена в Евросоюзе с декабря 2022 года и используется примерно в 40 странах; в 2023 году эксперты ВОЗ рекомендовали ее для детей 6–16 лет в регионах с высокой передачей вируса. Эффективность — около 61% против симптоматической денге и 84% против госпитализаций, причем вводить ее можно и тем, кто ранее не болел.
Более ранняя Dengvaxia (CYD-TDV) компании Sanofi применяется с 2015 года, но только у переболевших: у не болевших она повышает риск тяжелого течения и требует предвакцинального скрининга. В 2026 году Sanofi объявила о прекращении ее выпуска в третьем квартале из-за низкого спроса. В России 4 июня 2026 года Минздрав разрешил клиническое исследование отечественной вакцины против денге.
© AP Photo / Jorge SaenzДевушка защищенная москитной сеткой в больнице в Луке, Парагвай
© AP Photo / Jorge Saenz
Девушка защищенная москитной сеткой в больнице в Луке, Парагвай
Памятка туристу: что делать до, во время и после поездки
Удобно держать короткий чек-лист на каждый этап путешествия.
До поездки:
- Проверьте обстановку по денге в стране назначения.
- Оформите медицинскую страховку с покрытием инфекций.
- Соберите аптечку: парацетамол, репелленты, средства от укусов.
Во время поездки:
- Каждый день используйте репелленты и закрытую одежду.
- Спите под москитной сеткой, избегайте стоячей воды.
- При высокой температуре сразу к врачу, без аспирина и ибупрофена.
После возвращения:
- Следите за самочувствием две недели.
- При лихорадке обратитесь к врачу и сообщите о поездке.
- При тревожных признаках вызывайте неотложную помощь.
Такой подход не дает абсолютной гарантии, но заметно снижает риск заражения и тяжелого течения.