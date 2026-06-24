Химик рассказал, влияет ли время приема лекарств на их действие

Краткий пересказ от РИА ИИ Активность печеночных ферментов группы цитохромов Р450 меняется в течение суток, что влияет на расщепление и сохранение лекарств в крови, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Лекарства от давления и статины для снижения холестерина эффективнее принимать вечером.

Время приема препаратов с узким терапевтическим окном (например, некоторых антибиотиков и антиаритмиков) особенно важно согласовывать с врачом.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одно и то же лекарство может по-разному действовать в зависимости от времени приема: утром оно быстрее расщепляется, вечером дольше сохраняется в крови, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

"Активность печеночных ферментов группы цитохромов Р450 не остается постоянной в течение суток. В первой половине дня, примерно с 6 до 12 часов, их активность максимальна. Лекарство, принятое в этот период, расщепляется быстрее, и его действующее вещество может не успеть накопиться в нужной концентрации. Вечером, напротив, ферменты работают медленнее, и препарат дольше остается в крови", - сказал Панов "Газете.Ru"

По словам Панова, лекарства от давления лучше принимать вечером, чтобы они работали утром, когда сердце испытывает наибольшую нагрузку. Статины для снижения холестерина тоже эффективнее пить вечером, так как холестерин вырабатывается ночью, подчеркнул специалист.

Время приема влияет и на переносимость: обезболивающие натощак раздражают желудок, мочегонные лучше пить утром, чтобы не нарушать сон, а некоторые лекарства от аллергии вызывают сонливость и днем снижают работоспособность, пояснил он.