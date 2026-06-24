Лавров рассказал, к чему приведет ввод стабилизационных войск на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод стабилизационных войск на подконтрольную Киеву территорию, приведут к возникновению новой Берлинской стены, заявил Лавров.
- Такой вариант, по его словам, Россию не устраивает.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод на подконтрольную Киеву территорию стабилизационных войск, приведут к возникновению новой Берлинской стены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное (в предложении Европы - ред.) - ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы - суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Министр подчеркнул, что такой вариант Россию не устраивает.