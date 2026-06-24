Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, к чему приведет ввод стабилизационных войск на Украину - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 24.06.2026
Лавров рассказал, к чему приведет ввод стабилизационных войск на Украину

Лавров: ввод войск на Украину приведет к созданию новой Берлинской стены

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод стабилизационных войск на подконтрольную Киеву территорию, приведут к возникновению новой Берлинской стены, заявил Лавров.
  • Такой вариант, по его словам, Россию не устраивает.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод на подконтрольную Киеву территорию стабилизационных войск, приведут к возникновению новой Берлинской стены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное (в предложении Европы - ред.) - ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы - суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Министр подчеркнул, что такой вариант Россию не устраивает.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Лавров: Россия до сих пор не получила ответ на предложение США по Украине
Вчера, 13:25
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала