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США хотят купить европейскую часть "Северных потоков", заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2026
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13:55 24.06.2026 (обновлено: 16:44 24.06.2026)
США хотят купить европейскую часть "Северных потоков", заявил Лавров

Лавров: США хотят купить европейскую часть "Северных потоков"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США планируют выкупить европейскую часть "Северных потоков", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
  • По его словам, после выкупа американская сторона планирует восстановить "Северные потоки" и взять их под свой контроль для перепродажи российского газа.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США хотят выкупить европейскую часть "Северных потоков", чтобы перепродавать российский газ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере нам сказали, что у них такой план есть - выкупить европейскую часть "Северных потоков". Восстановить и взять под свой контроль. Будут, ну, туда кроме нашего газа ничего качать нельзя. Значит, мы будем закачивать газ, а они будут перепродавать, думаю, с хорошей наценкой", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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В свою очередь, руководитель практики по международному бизнесу и финансам Михаил Никитин отмечает, что планы США выкупить "Северные потоки" сопряжены с серьезными барьерами.
"В этой конструкции потенциально выигрывают в первую очередь США - они получают инструмент влияния на энергетический рынок Европы и возможность зарабатывать на посредничестве. Для Европы выгода неочевидна: контроль над инфраструктурой из-за рубежа может нести риски для энергетической безопасности, а наценка при перепродаже, скорее всего, отразится на ценах для потребителей", - пояснил Никитин "Ленте.ру".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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