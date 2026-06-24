США хотят купить европейскую часть "Северных потоков", заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ США планируют выкупить европейскую часть "Северных потоков", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, после выкупа американская сторона планирует восстановить "Северные потоки" и взять их под свой контроль для перепродажи российского газа.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США хотят выкупить европейскую часть "Северных потоков", чтобы перепродавать российский газ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере нам сказали, что у них такой план есть - выкупить европейскую часть "Северных потоков". Восстановить и взять под свой контроль. Будут, ну, туда кроме нашего газа ничего качать нельзя. Значит, мы будем закачивать газ, а они будут перепродавать, думаю, с хорошей наценкой", - сказал Лавров , выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

В свою очередь, руководитель практики по международному бизнесу и финансам Михаил Никитин отмечает, что планы США выкупить "Северные потоки" сопряжены с серьезными барьерами.

"В этой конструкции потенциально выигрывают в первую очередь США - они получают инструмент влияния на энергетический рынок Европы и возможность зарабатывать на посредничестве. Для Европы выгода неочевидна: контроль над инфраструктурой из-за рубежа может нести риски для энергетической безопасности, а наценка при перепродаже, скорее всего, отразится на ценах для потребителей", - пояснил Никитин "Ленте.ру"

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.