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Лавров: я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту - РИА Новости, 24.06.2026
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13:44 24.06.2026 (обновлено: 14:20 24.06.2026)
Лавров: я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту

Лавров прокомментировал возможность выхода России из ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. 24 июня 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XII международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что он бы вышел из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но решение принимает президент России Владимир Путин.
  • Глава МИД считает ОБСЕ "полумертвой" организацией, но отмечает, что Россия остается в ней, поскольку это дает возможность предъявлять факты в ответ на критику.
  • Лавров подчеркнул, что Россия осознает значение этой структуры, несмотря на негативное отношение к ней.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что точно вышел бы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но решать президенту России Владимиру Путину.
"ОБСЕ, конечно, - это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко (заместитель Лаврова) говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство - другие не выйдут", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Мы выйдем одни и... Не то, чтобы нам будет неуютно, нет. Не лишним иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, ну просто грязью поливают, которую из лужи начерпали, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры", - добавил министр.
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