Лавров: я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что он бы вышел из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но решение принимает президент России Владимир Путин.
- Глава МИД считает ОБСЕ "полумертвой" организацией, но отмечает, что Россия остается в ней, поскольку это дает возможность предъявлять факты в ответ на критику.
- Лавров подчеркнул, что Россия осознает значение этой структуры, несмотря на негативное отношение к ней.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что точно вышел бы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но решать президенту России Владимиру Путину.
"ОБСЕ, конечно, - это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко (заместитель Лаврова) говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство - другие не выйдут", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Мы выйдем одни и... Не то, чтобы нам будет неуютно, нет. Не лишним иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, ну просто грязью поливают, которую из лужи начерпали, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры", - добавил министр.