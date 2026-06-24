Лавров: я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту

"Мы выйдем одни и... Не то, чтобы нам будет неуютно, нет. Не лишним иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, ну просто грязью поливают, которую из лужи начерпали, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры", - добавил министр.