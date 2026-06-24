Лавров прокомментировал сообщения об ударах ВСУ по России с разрешения США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров усомнился в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России.
- По его словам, заявление "Киевской правды" не отражает действительность.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России.
"Вчера "Киевская правда", есть такой орган СМИ, заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским президент Трамп дал добро на ужесточение санкций против России, на ужесточение других форм давления и на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность. Это скорее выдавать желаемое за действительность", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".