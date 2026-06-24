Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал сообщения об ударах ВСУ по России с разрешения США - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 24.06.2026 (обновлено: 13:35 24.06.2026)
Лавров прокомментировал сообщения об ударах ВСУ по России с разрешения США

Лавров усомнился в правдивости сообщений об ударах ВСУ по РФ с разрешения Трампа

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров усомнился в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России.
  • По его словам, заявление "Киевской правды" не отражает действительность.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России.
"Вчера "Киевская правда", есть такой орган СМИ, заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским президент Трамп дал добро на ужесточение санкций против России, на ужесточение других форм давления и на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность. Это скорее выдавать желаемое за действительность", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Западу не стоит игнорировать предупреждения России, заявил Лавров
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСШАДональд ТрампСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала