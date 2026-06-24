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Лавров: Россия до сих пор не получила ответ на предложение США по Украине - РИА Новости, 24.06.2026
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13:25 24.06.2026 (обновлено: 13:29 24.06.2026)
Лавров: Россия до сих пор не получила ответ на предложение США по Украине

Лавров: Россия еще не получила ответ на предложение США по Украине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не получила ответа на предложение по Украине, поддержанное президентом Путиным на саммите на Аляске.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии ответа на предложение на форуме «Примаковские чтения».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия до сих пор не получила ответа на предложение по Украине, которое президент Владимир Путин поддержал на саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам казалось, мы там договорились... В итоге до сих пор у нас нет ответа на американское предложение, которое мы поддержали", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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