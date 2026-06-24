Лавров: Россия до сих пор не получила ответ на предложение США по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не получила ответа на предложение по Украине, поддержанное президентом Путиным на саммите на Аляске.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии ответа на предложение на форуме «Примаковские чтения».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия до сих пор не получила ответа на предложение по Украине, которое президент Владимир Путин поддержал на саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам казалось, мы там договорились... В итоге до сих пор у нас нет ответа на американское предложение, которое мы поддержали", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".