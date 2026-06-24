Понимание о падении репутации доллара будет укрепляться, считает Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что понимание падения репутации доллара как инструмента экономической войны будет укрепляться в мире.

Лавров обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть Ирану его замороженные активы для сохранения доверия к доллару.

Министр напомнил о замороженных золотовалютных резервах России в Европе и указал на перевод более 6 миллиардов долларов Украине за счет доходов от этих активов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в мире будет укрепляться понимание о падении репутации доллара.

"То, что понимание падения репутации доллара и других мировых валют, которые используются как инструмент экономической финансовой войны, - это понимание, конечно, будет укрепляться" - сказал Лавров , выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Министр обратил внимание на слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что американцы должны вернуть Ирану его замороженные активы, иначе доверие к доллару будет подорвано.

"Тот же принцип можно применить к всем остальным, огромным резервам и средствам других стран, которые заморожены на Западе", - отметил Лавров.

Министр напомнил о замороженных золотовалютных резервах России в Европе. Лавров отметил очередной транш Украине со стороны Европы в размере более 6 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

"Всего за 4 года перевели 45 миллиардов евро. Говорят, что это все не с той части золотовалютных резервов, не с той части вклада Центрального банка, которое оговорено в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося Центральному банку. Но это все равно ворованные деньги. Потому что одно дело, когда ты можешь ими свободно распоряжаться и получаешь оговоренные соглашением с Euroclear процент, а все, что сверху, - это их, но ты-то можешь свободно своими средствами распоряжаться", - указал министр.

"А когда тебя арестовали и говорят, ну вы пока посидите, а мы будем наживать здесь дополнительную прибыль и все будем отдавать Украине. Это очень серьезная штука с точки зрения попыток Запада убеждать, что тот миропорядок, который они создавали и который функционировал при современных институтах глобального управления..., что они по-прежнему актуальны", - подчеркнул министр.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. Он примерно оценивается в 300 миллиардов долларов. Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева, в том числе обсуждалась их конфискация.