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Лавров: Россия в переговорах по Украине больше не будет доверять на слово - РИА Новости, 24.06.2026
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13:07 24.06.2026 (обновлено: 20:34 24.06.2026)
Лавров: Россия в переговорах по Украине больше не будет доверять на слово

Лавров: РФ в переговорах по Украине больше не будет никому доверять "на слово"

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в переговорах по Украине больше на слово никому не будет доверять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"К переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволим, хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку", - добавил министр.
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