Лавров: Россия в переговорах по Украине больше не будет доверять на слово

"К переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволим, хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку", - добавил министр.