Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоги эвианского саммита показывают: «семерка» по-прежнему придерживается политики сдерживания России и Китая.

Лавров отметил, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) точнее отражают реалии многополярного мира, чем «семерка».

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участники встречи 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен застряли в парадигме сдерживания России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если проанализировать итоги эвианского саммита, "семерка" по-прежнему застряла в парадигме сдерживания России и Китая", - сказал Лавров , выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Министр отметил, что она пытается диктовать странам мира свои односторонние подходы.