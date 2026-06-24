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Лавров прокомментировал участников саммита G7 во Франции - РИА Новости, 24.06.2026
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13:06 24.06.2026
Лавров прокомментировал участников саммита G7 во Франции

Лавров: участники встречи во Франции застряли в парадигме сдерживания РФ и КНР

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоги эвианского саммита показывают: «семерка» по-прежнему придерживается политики сдерживания России и Китая.
  • Лавров отметил, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) точнее отражают реалии многополярного мира, чем «семерка».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участники встречи 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен застряли в парадигме сдерживания России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если проанализировать итоги эвианского саммита, "семерка" по-прежнему застряла в парадигме сдерживания России и Китая", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Министр отметил, что она пытается диктовать странам мира свои односторонние подходы.
Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) точнее отражают реалии многополярного мира, чем "семерка".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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