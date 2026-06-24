Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоги эвианского саммита показывают: «семерка» по-прежнему придерживается политики сдерживания России и Китая.
- Лавров отметил, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) точнее отражают реалии многополярного мира, чем «семерка».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участники встречи 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен застряли в парадигме сдерживания России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что она пытается диктовать странам мира свои односторонние подходы.
Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) точнее отражают реалии многополярного мира, чем "семерка".