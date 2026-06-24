Лавров: Россия обеспокоена попытками НАТО доминировать в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия обеспокоена претензиями НАТО на глобальное военное доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- По словам Лаврова, НАТО проводит геополитическую экспансию на Восток и стремится к военно-технологическому превосходству.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена опасными потугами НАТО претендовать на глобальное военное доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия уже много лет имеет дело с безответственным курсом атлантического сообщества на геополитическую экспансию на Восток, прямо вплотную к нашим границам. Но нам небезразличны опасные потуги НАТО в достижении глобального военного и военно-технологического превосходства и агрессивное расширение зоны своих интересов на всю Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".