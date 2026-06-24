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Лавров: Россия обеспокоена попытками НАТО доминировать в мире - РИА Новости, 24.06.2026
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13:04 24.06.2026
Лавров: Россия обеспокоена попытками НАТО доминировать в мире

Лавров: РФ обеспокоена потугами НАТО претендовать на глобальное доминирование

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обеспокоена претензиями НАТО на глобальное военное доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
  • По словам Лаврова, НАТО проводит геополитическую экспансию на Восток и стремится к военно-технологическому превосходству.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена опасными потугами НАТО претендовать на глобальное военное доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия уже много лет имеет дело с безответственным курсом атлантического сообщества на геополитическую экспансию на Восток, прямо вплотную к нашим границам. Но нам небезразличны опасные потуги НАТО в достижении глобального военного и военно-технологического превосходства и агрессивное расширение зоны своих интересов на всю Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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