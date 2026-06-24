Рейтинг@Mail.ru
Лавров: на Западе начинают понимать, что одни не справятся с проблемами - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 24.06.2026
Лавров: на Западе начинают понимать, что одни не справятся с проблемами

Лавров: на Западе начинают понимать, что страна не справится со всеми проблемами

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые представители элит на Западе начинают понимать невозможность одной страны справиться со всеми мировыми проблемами.
  • Лавров напомнил слова Евгения Примакова о том, что ни одно государство не обладает достаточной мощью, чтобы в одиночку справиться с легионом проблем.
  • Глава МИД РФ подчеркнул, что Примаков предсказал скорый приход многополярности и начал разворачивать российский внешнеполитический курс в направлении более справедливого полицентричного мироустройства.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Некоторые представители элит на Западе постепенно начинают понимать, что ни одна страна не в силах справиться со всеми мировыми проблемами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", напомнил слова ученого и государственного деятеля Евгения Примакова о том, что "ни одно государство не обладает достаточной мощью, чтобы в одиночку справиться с легионом проблем".
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Лавров рассказал о контактах представителя главы Евросовета с Москвой
Вчера, 13:00
"С огромным опозданием это понимание начинает не без труда пробивать себе дорогу и среди отдельных представителей политических и интеллектуальных элит Запада", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что еще в середине 90-х годов прошлого века, когда на Западе предвкушали наступление целой эпохи своего глобального доминирования, Примаков не только разглядел, предугадал и сформулировал скорый приход многополярности, но и начал разворачивать российский внешнеполитический корабль именно в "русло нарождающегося более справедливого полицентричного мироустройства".
По словам Лаврова, сама жизнь впоследствии доказала верность прогноза Примакова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Лавров: мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне России
Вчера, 12:58
 
РоссияСергей ЛавровЕвгений Примаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала