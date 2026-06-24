Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые представители элит на Западе начинают понимать невозможность одной страны справиться со всеми мировыми проблемами.
- Лавров напомнил слова Евгения Примакова о том, что ни одно государство не обладает достаточной мощью, чтобы в одиночку справиться с легионом проблем.
- Глава МИД РФ подчеркнул, что Примаков предсказал скорый приход многополярности и начал разворачивать российский внешнеполитический курс в направлении более справедливого полицентричного мироустройства.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Некоторые представители элит на Западе постепенно начинают понимать, что ни одна страна не в силах справиться со всеми мировыми проблемами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", напомнил слова ученого и государственного деятеля Евгения Примакова о том, что "ни одно государство не обладает достаточной мощью, чтобы в одиночку справиться с легионом проблем".
"С огромным опозданием это понимание начинает не без труда пробивать себе дорогу и среди отдельных представителей политических и интеллектуальных элит Запада", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что еще в середине 90-х годов прошлого века, когда на Западе предвкушали наступление целой эпохи своего глобального доминирования, Примаков не только разглядел, предугадал и сформулировал скорый приход многополярности, но и начал разворачивать российский внешнеполитический корабль именно в "русло нарождающегося более справедливого полицентричного мироустройства".
По словам Лаврова, сама жизнь впоследствии доказала верность прогноза Примакова.