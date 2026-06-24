Лавров: на Западе начинают понимать, что одни не справятся с проблемами

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Некоторые представители элит на Западе постепенно начинают понимать, что ни одна страна не в силах справиться со всеми мировыми проблемами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что еще в середине 90-х годов прошлого века, когда на Западе предвкушали наступление целой эпохи своего глобального доминирования, Примаков не только разглядел, предугадал и сформулировал скорый приход многополярности, но и начал разворачивать российский внешнеполитический корабль именно в "русло нарождающегося более справедливого полицентричного мироустройства".