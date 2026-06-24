Лавров рассказал о контактах представителя главы Евросовета с Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудник главы Евросовета Антониу Кошты дважды контактировал с представителями в Москве.
- Президент Франции Эмануэль Макрон отчитал Антониу Кошту за контакты его сотрудника с представителями в Москве.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудник главы Евросовета Антониу Кошты дважды контактировал с представителями в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет, ну были контакты. Вот тут президент (Франции Эмануэль - ред.) Макрон где-то публично отчитал Антониу Кошту за то, что его сотрудник дважды контактировал с представителями в Москве", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".