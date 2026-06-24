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Лавров рассказал о контактах представителя главы Евросовета с Москвой - РИА Новости, 24.06.2026
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13:00 24.06.2026 (обновлено: 13:06 24.06.2026)
Лавров рассказал о контактах представителя главы Евросовета с Москвой

Лавров: представитель Кошты дважды контактировал с Москвой

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Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник главы Евросовета Антониу Кошты дважды контактировал с представителями в Москве.
  • Президент Франции Эмануэль Макрон отчитал Антониу Кошту за контакты его сотрудника с представителями в Москве.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудник главы Евросовета Антониу Кошты дважды контактировал с представителями в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет, ну были контакты. Вот тут президент (Франции Эмануэль - ред.) Макрон где-то публично отчитал Антониу Кошту за то, что его сотрудник дважды контактировал с представителями в Москве", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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СМИ: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря
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