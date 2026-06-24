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Лавров прокомментировал выработку концепции безопасности Персидского залива - РИА Новости, 24.06.2026
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12:56 24.06.2026
Лавров прокомментировал выработку концепции безопасности Персидского залива

Лавров: РФ допускает участие соседей в выработке безопасности Персидского залива

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия допускает участие соседних с Ближневосточным регионом стран в переговорах по концепции безопасности в Персидском заливе.
  • Возможность участия других стран зависит от заинтересованности региональных игроков.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия допускает, что в переговорах по концепции безопасности в Персидском заливе примут участие и соседние с Ближневосточным регионом страны, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понимаем, что от них (стран Персидского залива - ред.), прежде всего, зависит, насколько это будет интересным и практически реализуемым, но допускаем и предполагаем, как мы это делали, продвигая эту концепцию еще много лет назад, участие и других соседних с ними стран, ну и стран, которые не являются региональными игроками, если региональные участники будут в этом заинтересованы", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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