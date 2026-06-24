Лавров прокомментировал выработку концепции безопасности Персидского залива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия допускает участие соседних с Ближневосточным регионом стран в переговорах по концепции безопасности в Персидском заливе.
- Возможность участия других стран зависит от заинтересованности региональных игроков.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия допускает, что в переговорах по концепции безопасности в Персидском заливе примут участие и соседние с Ближневосточным регионом страны, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понимаем, что от них (стран Персидского залива - ред.), прежде всего, зависит, насколько это будет интересным и практически реализуемым, но допускаем и предполагаем, как мы это делали, продвигая эту концепцию еще много лет назад, участие и других соседних с ними стран, ну и стран, которые не являются региональными игроками, если региональные участники будут в этом заинтересованы", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".