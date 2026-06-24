Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кир Стармер делал все для наращивания террористической активности Украины.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Великобритании Кир Стармер делал все, чтобы Украина наращивала свою террористическую активность, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Господин Стармер говорил, что вообще переговоры не нужны, надо давить Украину , но они даже больше не говорили, а делали. Делали все для того, чтобы Украина продолжала и наращивала свою террористическую активность. Без британской и американской помощи в наведении, в получении данных по целеполаганию невозможно делать то, что делает сейчас Украина, осуществляя террористические атаки по российской территории", - сказал Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.