Лавров предупредил, что Россия больше не будет полагаться на Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова выслушать политиков Евросоюза.

По словам Лаврова, это произойдет, если у европейских политиков появятся действительно конструктивные идеи.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Россия будет готова выслушать политиков Евросоюза, если у них появятся действительно конструктивные идеи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, то, наверное, мы будем готовы послушать и, когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой.