Лавров предупредил, что Россия больше не будет полагаться на Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова выслушать политиков Евросоюза.
- По словам Лаврова, это произойдет, если у европейских политиков появятся действительно конструктивные идеи.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Россия будет готова выслушать политиков Евросоюза, если у них появятся действительно конструктивные идеи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, то, наверное, мы будем готовы послушать и, когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой.
В частности, ранее в июне он отмечал, что Евросоюз, возможно, мог бы помочь в поиске решения для урегулирования украинского конфликта. Однако, как указывал российский лидер, посредником в переговорах ЕС быть не может, поскольку это предполагает нейтралитет, а европейские страны напрямую содействуют Украине.