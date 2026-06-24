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Лавров предупредил, что Россия больше не будет полагаться на Европу - РИА Новости, 24.06.2026
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12:53 24.06.2026 (обновлено: 14:40 24.06.2026)
Лавров предупредил, что Россия больше не будет полагаться на Европу

Лавров: Россия выслушает Европу, но полагаться на нее больше не будет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова выслушать политиков Евросоюза.
  • По словам Лаврова, это произойдет, если у европейских политиков появятся действительно конструктивные идеи.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Россия будет готова выслушать политиков Евросоюза, если у них появятся действительно конструктивные идеи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, то, наверное, мы будем готовы послушать и, когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой.
В частности, ранее в июне он отмечал, что Евросоюз, возможно, мог бы помочь в поиске решения для урегулирования украинского конфликта. Однако, как указывал российский лидер, посредником в переговорах ЕС быть не может, поскольку это предполагает нейтралитет, а европейские страны напрямую содействуют Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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