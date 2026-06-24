Лавров назвал позицию ЕС по Украине неадекватной

"Он (Кошта - ред.) в очередной раз сказал, что Евросоюз не может быть посредником, поскольку он целиком на стороне Украины, но за столом переговоров сидеть должен. Ответьте мне, что обсуждать с такой позицией они собираются? Они собираются акт о капитуляции принимать у России? Это абсолютно несерьезно, это абсолютно неадекватно той реальной роли, которую Европа играет в мировых делах", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".