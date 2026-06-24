Лавров назвал позицию ЕС по Украине неадекватной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз придерживается несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по Украине.
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС сейчас ведет дискуссию не по поводу переговоров с Россией, а насчет способов давления на РФ и поддержки Украины.
- Лавров отметил, что позиция Евросоюза показывает наличие неколониального менталитета и амбиций.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз придерживается абсолютной несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр обратил внимание на слова главы Евросовета Антониу Кошты, который заявил, что ЕС сейчас ведет дискуссию не по поводу переговоров с Россией, а насчет способов давления на РФ и поддержки Украины.
"Он (Кошта - ред.) в очередной раз сказал, что Евросоюз не может быть посредником, поскольку он целиком на стороне Украины, но за столом переговоров сидеть должен. Ответьте мне, что обсуждать с такой позицией они собираются? Они собираются акт о капитуляции принимать у России? Это абсолютно несерьезно, это абсолютно неадекватно той реальной роли, которую Европа играет в мировых делах", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Тем не мене, это показывает, что неколониальный менталитет и амбиции вполне еще живы и ими движимы многие инициативы и позиции, которые занимает Европа", - добавил он.