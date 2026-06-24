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Лавров назвал позицию ЕС по Украине неадекватной - РИА Новости, 24.06.2026
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12:47 24.06.2026 (обновлено: 13:05 24.06.2026)
Лавров назвал позицию ЕС по Украине неадекватной

Лавров: позиция ЕС по переговорам по Украине является неадекватной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз придерживается несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по Украине.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС сейчас ведет дискуссию не по поводу переговоров с Россией, а насчет способов давления на РФ и поддержки Украины.
  • Лавров отметил, что позиция Евросоюза показывает наличие неколониального менталитета и амбиций.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз придерживается абсолютной несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр обратил внимание на слова главы Евросовета Антониу Кошты, который заявил, что ЕС сейчас ведет дискуссию не по поводу переговоров с Россией, а насчет способов давления на РФ и поддержки Украины.
"Он (Кошта - ред.) в очередной раз сказал, что Евросоюз не может быть посредником, поскольку он целиком на стороне Украины, но за столом переговоров сидеть должен. Ответьте мне, что обсуждать с такой позицией они собираются? Они собираются акт о капитуляции принимать у России? Это абсолютно несерьезно, это абсолютно неадекватно той реальной роли, которую Европа играет в мировых делах", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Тем не мене, это показывает, что неколониальный менталитет и амбиции вполне еще живы и ими движимы многие инициативы и позиции, которые занимает Европа", - добавил он.
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