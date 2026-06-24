Российские журналисты спросили представителя генсека ООН, можно ли применить этот же принцип к Крыму и Украине, добавил Лавров.

"Он говорит - нет, там только территориальная целостность. Это представитель генерального секретаря. Там, кстати, вся верхушка... это члены Североатлантического альянса, граждане, я имею в виду. Мы видим в таком поведении наших западных коллег основную причину игры без правил или силовой игры, которую западное меньшинство пытается навязывать мировому большинству ", - сказал Лавров.