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Запад пытается навязать свою "игру без правил", заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2026
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12:45 24.06.2026
Запад пытается навязать свою "игру без правил", заявил Лавров

Лавров: Запад пытается навязать остальным государствам "игру без правил"

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются навязать остальным государствам мира свою «игру без правил».
  • Представитель генсека ООН подчеркнул, что проблема Гренландии должна решаться на основе принципов международного права, территориальной целостности Дании и права нации на самоопределение.
  • По словам Лаврова, на вопрос российских журналистов о применении этих же принципов к Крыму и Украине представитель генсека ООН ответил, что применим только принцип территориальной целостности.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются навязать остальным государствам мира свою "игру без правил", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда официального представителя генерального секретаря ООН спросили на пресс-конференции, что он думает про объявление президентом Трампом своей политики в отношении Гренландии, он ответил: мы выступаем за то, чтобы эта проблема решалась на основе принципов международного права, территориальной целостности Дании и права нации на самоопределение", - сказал министр, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
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Российские журналисты спросили представителя генсека ООН, можно ли применить этот же принцип к Крыму и Украине, добавил Лавров.
"Он говорит - нет, там только территориальная целостность. Это представитель генерального секретаря. Там, кстати, вся верхушка... это члены Североатлантического альянса, граждане, я имею в виду. Мы видим в таком поведении наших западных коллег основную причину игры без правил или силовой игры, которую западное меньшинство пытается навязывать мировому большинству ", - сказал Лавров.
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