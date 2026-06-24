Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются навязать остальным государствам мира свою «игру без правил».
- Представитель генсека ООН подчеркнул, что проблема Гренландии должна решаться на основе принципов международного права, территориальной целостности Дании и права нации на самоопределение.
- По словам Лаврова, на вопрос российских журналистов о применении этих же принципов к Крыму и Украине представитель генсека ООН ответил, что применим только принцип территориальной целостности.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются навязать остальным государствам мира свою "игру без правил", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда официального представителя генерального секретаря ООН спросили на пресс-конференции, что он думает про объявление президентом Трампом своей политики в отношении Гренландии, он ответил: мы выступаем за то, чтобы эта проблема решалась на основе принципов международного права, территориальной целостности Дании и права нации на самоопределение", - сказал министр, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
Российские журналисты спросили представителя генсека ООН, можно ли применить этот же принцип к Крыму и Украине, добавил Лавров.
"Он говорит - нет, там только территориальная целостность. Это представитель генерального секретаря. Там, кстати, вся верхушка... это члены Североатлантического альянса, граждане, я имею в виду. Мы видим в таком поведении наших западных коллег основную причину игры без правил или силовой игры, которую западное меньшинство пытается навязывать мировому большинству ", - сказал Лавров.