Запад не хочет соблюдать нормы международного права, заявил Лавров

К таким нормам относятся суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, уважение права народов на самоопределение и уважение и гарантии прав человека независимо от расы, пола, языка и религии, добавил он.

"Процитировал это специально. Вы поймете, что и язык, и религия на Украине отнюдь не под защитой устава ООН, а под контролем неонацистской хунты", - отметил министр.