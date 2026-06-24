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Запад не хочет соблюдать нормы международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2026
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12:32 24.06.2026
Запад не хочет соблюдать нормы международного права, заявил Лавров

Лавров: Запад по-прежнему не хочет соблюдать нормы международного права

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет соблюдать общепризнанные нормы международного права.
  • К таким нормам относятся суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, уважение права народов на самоопределение и гарантии прав человека.
  • Лавров отметил, что язык и религия на Украине не под защитой устава ООН, а под контролем неонацистской хунты.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запад по-прежнему не хочет соблюдать общепризнанные нормы международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад по-прежнему не хочет соблюдать, как он никогда не соблюдал в полном объеме, общепризнанные нормы международного права, прежде всего, воплощенные в уставе ООН, когда все, подписывая и ратифицируя устав, обязались соблюдать эти нормы в их полноте, совокупности и взаимосвязи", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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К таким нормам относятся суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, уважение права народов на самоопределение и уважение и гарантии прав человека независимо от расы, пола, языка и религии, добавил он.
"Процитировал это специально. Вы поймете, что и язык, и религия на Украине отнюдь не под защитой устава ООН, а под контролем неонацистской хунты", - отметил министр.
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