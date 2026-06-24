России не нужны временные решения по Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет принимать временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса.
- Лавров подчеркнул, что Россия не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это важно иметь в виду некоторым деятелям в странах к западу от России, которые накачивают киевский режим вооружениями и одновременно пытаются, наверное, они уже похоронили для себя итоги Анкориджа (на Аляске, где прошла встреча лидеров РФ и США - ред.), и пытаются навязать свое видение переговоров как процесса оформления капитуляции России", - подчеркнул он.