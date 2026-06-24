"Это важно иметь в виду некоторым деятелям в странах к западу от России, которые накачивают киевский режим вооружениями и одновременно пытаются, наверное, они уже похоронили для себя итоги Анкориджа (на Аляске, где прошла встреча лидеров РФ и США - ред.), и пытаются навязать свое видение переговоров как процесса оформления капитуляции России", - подчеркнул он.