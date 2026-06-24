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России не нужны временные решения по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2026
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12:32 24.06.2026 (обновлено: 13:23 24.06.2026)
России не нужны временные решения по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия не будет размениваться на временные решения по Украине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет принимать временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса.
  • Лавров подчеркнул, что Россия не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Это важно иметь в виду некоторым деятелям в странах к западу от России, которые накачивают киевский режим вооружениями и одновременно пытаются, наверное, они уже похоронили для себя итоги Анкориджа (на Аляске, где прошла встреча лидеров РФ и США - ред.), и пытаются навязать свое видение переговоров как процесса оформления капитуляции России", - подчеркнул он.
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