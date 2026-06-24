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Западу не стоит игнорировать предупреждения России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2026
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12:30 24.06.2026 (обновлено: 13:38 24.06.2026)
Западу не стоит игнорировать предупреждения России, заявил Лавров

Лавров: Западу не стоит игнорировать предупреждения России по безопасности

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западным странам не стоит игнорировать предупреждения России, заявил Лавров.
  • Они должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы.
  • Кремль не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием на Украине.
  • Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на саммите на Аляске.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Западу не стоит пропускать мимо ушей предупреждения России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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"Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины", — сказал он на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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Министр подчеркнул, что западные страны должны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы. По его словам, сейчас позиция ЕС по Украине неадекватна. Если у европейцев появятся конструктивные идеи, их выслушают.
Лавров также отметил, что Россия не будет размениваться на временные решения в ситуации с урегулированием конфликта и не станет никому доверять на слово.
«
"Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет", — заявил глава МИД.
Он добавил, что Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Москва до сих пор не получила ответ на американское предложение по Украине, которое поддержал российский лидер на этой встрече.
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Накануне Путин рассказал на совещании с правительством, на каких принципах Москва готова к переговорам с Киевом. Он пояснил, что урегулирование возможно на основе стамбульских договоренностей, итогов обсуждений в Анкоридже, реалий на земле и принципов, изложенных президентом в МИД в 2024 году.
Весной 2022-го в Стамбуле был парафирован проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.
На выступлении в МИД в 2024-м Путин назвал условия для завершения украинского конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.
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