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Лавров назвал отмену выступлений российских артистов в Италии позором - РИА Новости, 24.06.2026
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13:52 24.06.2026

Лавров назвал отмену выступлений российских артистов в Италии позором

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров назвал позорной отмену выступлений российских артистов в Италии.
  • Лавров отметил успешные гастроли россиян в Японии и Южной Корее, где, по его словам, не разрывают культурные связи.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позорной отмену выступлений российских артистов в Италии, противопоставив этому успешные гастроли россиян в Японии и Южной Корее.
"Наши гастроли в Японии и Корее пользуются огромным спросом. Они ведут себя, по-моему, разумно, не разрывая культурные связи, которые никого отношения не имеют к войне и политике, как это происходит в той же Италии, с позорными решениями не давать, и не то что не давать выступать, а отменять уже согласованные гастроли и (Анны) Нетребко, и Ильдара Абдразакова", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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