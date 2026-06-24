Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД России Сергей Лавров назвал позорной отмену выступлений российских артистов в Италии.

Лавров отметил успешные гастроли россиян в Японии и Южной Корее, где, по его словам, не разрывают культурные связи.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позорной отмену выступлений российских артистов в Италии, противопоставив этому успешные гастроли россиян в Японии и Южной Корее.

"Наши гастроли в Японии и Корее пользуются огромным спросом. Они ведут себя, по-моему, разумно, не разрывая культурные связи, которые никого отношения не имеют к войне и политике, как это происходит в той же Италии , с позорными решениями не давать, и не то что не давать выступать, а отменять уже согласованные гастроли и (Анны) Нетребко, и Ильдара Абдразакова", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

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