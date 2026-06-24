Латвия стала главным поставщиком водки в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Латвия стала главным зарубежным поставщиком водки в Россию в первом квартале этого года.

Отечественные компании ввезли водку из этой страны на 2,6 миллиона долларов.

Вторым и третьим по величине поставщиками стали Испания и Грузия.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Латвия с января по март этого года стала главным поставщиком водки в Россию, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб разных стран.

Так, в первом квартале отечественные компании ввезли этого алкогольного напитка из балтийской страны на 2,6 миллиона долларов.

"В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. По этой причине им удается увеличивать поставки", — объяснил торговые данные финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Вторым крупнейшим поставщиком водки на российский рынок стала Испания (537,4 тысячи долларов), а третьим — Грузия (203,7 тысячи долларов).

Примерно на одинаковую сумму поставляли в Россию водку Литва (103,1 тысячи долларов) и Армения (102,7 тысячи долларов).

"Позиции Грузии и Армении обусловлены благоприятными торгово-экономическими связями с Россией, развитой алкогольной отраслью и сравнительно простыми логистическими маршрутами. В Испании, по нашему предположению, располагаются международные дистрибуционные структуры алкогольных компаний", — прокомментировал агентству аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров.

Также на крупные суммы отечественные импортеры ввозили водку из Германии (73,4 тысячи долларов), Эстонии (42,4 тысячи), Финляндии (31,8 тысячи), Франции (24,7 тысячи) и Италии (18,7 тысячи).