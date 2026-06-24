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Латвия стала главным поставщиком водки в Россию - РИА Новости, 24.06.2026
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05:04 24.06.2026 (обновлено: 10:15 24.06.2026)
Латвия стала главным поставщиком водки в Россию

В первом квартале Латвия поставила в Россию водки на 2,6 миллиона долларов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Цех розлива водки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвия стала главным зарубежным поставщиком водки в Россию в первом квартале этого года.
  • Отечественные компании ввезли водку из этой страны на 2,6 миллиона долларов.
  • Вторым и третьим по величине поставщиками стали Испания и Грузия.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Латвия с января по март этого года стала главным поставщиком водки в Россию, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб разных стран.
Так, в первом квартале отечественные компании ввезли этого алкогольного напитка из балтийской страны на 2,6 миллиона долларов.
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"В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. По этой причине им удается увеличивать поставки", — объяснил торговые данные финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Вторым крупнейшим поставщиком водки на российский рынок стала Испания (537,4 тысячи долларов), а третьим — Грузия (203,7 тысячи долларов).
Примерно на одинаковую сумму поставляли в Россию водку Литва (103,1 тысячи долларов) и Армения (102,7 тысячи долларов).
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"Позиции Грузии и Армении обусловлены благоприятными торгово-экономическими связями с Россией, развитой алкогольной отраслью и сравнительно простыми логистическими маршрутами. В Испании, по нашему предположению, располагаются международные дистрибуционные структуры алкогольных компаний", — прокомментировал агентству аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров.
Также на крупные суммы отечественные импортеры ввозили водку из Германии (73,4 тысячи долларов), Эстонии (42,4 тысячи), Финляндии (31,8 тысячи), Франции (24,7 тысячи) и Италии (18,7 тысячи).
Согласно расчетам РИА Новости, всего из-за рубежа Россия ввезла этого алкогольного напитка в первом квартале на 3,7 миллиона долларов.
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