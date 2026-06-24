Бывший евродепутат рассказал, во что обойдется Латвии подготовка к войне

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Латвии планируют потратить около четверти годового бюджета страны на укрепление оборонной способности.

Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро в рамках европейской программы SAFE.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Власти Латвии готовы потратить четверть годового бюджета республики на подготовку к войне с Россией, заявил РИА Новости бывший депутат Европейского парламента от республики Андрей Мамыкин.

Двадцатого июня портал "Голос Латвии" сообщил, что премьер-министр республики Андрис Кулбергс совместно с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE (предоставляет кредиты для покупки военной техники). Согласно документу, Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, деньги планируется потратить на укрепление оборонной способности страны. Однако, как отметил Мамыкин , это немалые средства для относительно небольшого государства.

"Три с половиной миллиарда – это примерно четверть всего годового бюджета Латвии", - сказал Мамыкин.

Он напомнил, что деньги, которые сегодня выделяются для Латвии на оборонную способность страны – кредитные, и отдавать их будет народ. "Все эти деньги будут потрачены на подготовку войны с Россией. Впрочем, политики Прибалтики это и не скрывают: они действительно готовятся к прямому военному противостоянию с РФ", - заключил Мамыкин.

В последнее время на территории Латвии участились инциденты, связанные с падением беспилотников ВСУ. Седьмого мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. При этом руководитель центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле заявил, что теперь республика живет в новой реальности.

Москва ранее сделала Латвии, Литве и Эстонии специальное предупреждение из-за предоставления воздушного пространства для украинских БПЛА. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО.