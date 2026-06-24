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Бывший евродепутат рассказал, во что обойдется Латвии подготовка к войне - РИА Новости, 24.06.2026
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01:17 24.06.2026
Бывший евродепутат рассказал, во что обойдется Латвии подготовка к войне

Мамыкин: Латвия потратит четверть бюджета на подготовку к войне с Россией

© Sputnik / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкСтарый город в Риге
Старый город в Риге - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Оксана Джадан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Латвии планируют потратить около четверти годового бюджета страны на укрепление оборонной способности.
  • Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро в рамках европейской программы SAFE.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Власти Латвии готовы потратить четверть годового бюджета республики на подготовку к войне с Россией, заявил РИА Новости бывший депутат Европейского парламента от республики Андрей Мамыкин.
Двадцатого июня портал "Голос Латвии" сообщил, что премьер-министр республики Андрис Кулбергс совместно с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE (предоставляет кредиты для покупки военной техники). Согласно документу, Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, деньги планируется потратить на укрепление оборонной способности страны. Однако, как отметил Мамыкин, это немалые средства для относительно небольшого государства.
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"Три с половиной миллиарда – это примерно четверть всего годового бюджета Латвии", - сказал Мамыкин.
Он напомнил, что деньги, которые сегодня выделяются для Латвии на оборонную способность страны – кредитные, и отдавать их будет народ. "Все эти деньги будут потрачены на подготовку войны с Россией. Впрочем, политики Прибалтики это и не скрывают: они действительно готовятся к прямому военному противостоянию с РФ", - заключил Мамыкин.
В последнее время на территории Латвии участились инциденты, связанные с падением беспилотников ВСУ. Седьмого мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. При этом руководитель центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле заявил, что теперь республика живет в новой реальности.
Москва ранее сделала Латвии, Литве и Эстонии специальное предупреждение из-за предоставления воздушного пространства для украинских БПЛА. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО.
Андрей Мамыкин был депутатом Европейского парламента с 2014 по 2019 годы. В 2024 году Мамыкина объявили в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине.
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