Лантратова рассказала, как Запад пытается переписать историю России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Институты национальной памяти создаются на Западе для переписывания истории России и ведения информационной войны против государства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.

"Что интересно, украинский институт памяти возглавляет тот, кто учился как раз в Соединенных Штатах Америки. Они (Запад - ред.) продвигают линию пересмотра истории и уравнивают нас с гитлеровской Германией, героизируют нацистов", - добавила она.