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Лантратова рассказала, как Запад пытается переписать историю России - РИА Новости, 24.06.2026
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16:38 24.06.2026
Лантратова рассказала, как Запад пытается переписать историю России

Лантратова: институты нацпамяти на Западе создаются для переписывания истории РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что институты национальной памяти на Западе создаются для переписывания истории России и ведения информационной войны против государства.
  • В Польше существует институт национальной памяти со следственно-прокурорским блоком, который может лишать свободы за «неправильное» рассказывание истории.
  • На Украине также есть институт национальной памяти, его возглавляет человек, обучавшийся в США, и Запад продвигает линию пересмотра истории, уравнивая Россию с гитлеровской Германией и героизируя нацистов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Институты национальной памяти создаются на Западе для переписывания истории России и ведения информационной войны против государства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
"К сожалению, западные службы, ведущие информационную войну, работают очень эффективно. Для переписывания истории создаются так называемые "институты национальной памяти" с очень сильными полномочиями", - сказала Лантратова в ходе сессии "Историческая амнезия Европы".
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В качестве примера федеральный омбудсмен привела Польшу, где у подобного института есть следственно-прокурорский блок. Функционал которого заключается в том, чтобы лишать свободы тех, кто, по их мнению, "неправильно рассказывает историю". Кроме того, подобный институт национальной памяти есть и на Украине.
"Что интересно, украинский институт памяти возглавляет тот, кто учился как раз в Соединенных Штатах Америки. Они (Запад - ред.) продвигают линию пересмотра истории и уравнивают нас с гитлеровской Германией, героизируют нацистов", - добавила она.
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