Лантратова призвала к международной оценке преступлений украинских нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о необходимости жесткой международной оценки осквернения исторических мест и переписывания истории украинскими нацистами.
- Аппарат Лантратовой подготовит специальный доклад со всеми фактами преступлений украинских нацистов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Осквернение исторических мест украинскими нацистами и переписывание истории должны получить жесткую международную оценку, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Лантратова в ходе сессии "Историческая амнезия Европы" отметила, что ее аппарат соберет все факты преступлений украинских нацистов в специальный доклад.
"Уничтожение памяти, осквернение мест воинских захоронений, реабилитация нацизма, переписывание истории Второй мировой войны должны получить жесткую международную правовую оценку и рассматриваться как посягательства на права людей, на право народов хранить свою память", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.