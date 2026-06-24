Лантратова призвала к международной оценке преступлений украинских нацистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Осквернение исторических мест украинскими нацистами и переписывание истории должны получить жесткую международную оценку, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.

"Уничтожение памяти, осквернение мест воинских захоронений, реабилитация нацизма, переписывание истории Второй мировой войны должны получить жесткую международную правовую оценку и рассматриваться как посягательства на права людей, на право народов хранить свою память", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.