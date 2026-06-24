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Лантратова призвала к международной оценке преступлений украинских нацистов - РИА Новости, 24.06.2026
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14:32 24.06.2026 (обновлено: 14:39 24.06.2026)
Лантратова призвала к международной оценке преступлений украинских нацистов

Лантратова: деяния украинских нацистов должны получить международную оценку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о необходимости жесткой международной оценки осквернения исторических мест и переписывания истории украинскими нацистами.
  • Аппарат Лантратовой подготовит специальный доклад со всеми фактами преступлений украинских нацистов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Осквернение исторических мест украинскими нацистами и переписывание истории должны получить жесткую международную оценку, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Лантратова в ходе сессии "Историческая амнезия Европы" отметила, что ее аппарат соберет все факты преступлений украинских нацистов в специальный доклад.
"Уничтожение памяти, осквернение мест воинских захоронений, реабилитация нацизма, переписывание истории Второй мировой войны должны получить жесткую международную правовую оценку и рассматриваться как посягательства на права людей, на право народов хранить свою память", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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