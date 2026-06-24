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Против России развязали информационную войну, заявила Лантратова - РИА Новости, 24.06.2026
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14:24 24.06.2026
Против России развязали информационную войну, заявила Лантратова

Лантратова: против России развязали информационную войну

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что против России развязана информационная война.
  • Она отметила важность сохранения исторической памяти для суверенитета страны и выразила намерение выступать с докладами на международных площадках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Информационная война развязана против России, которую атакуют не только на поле боя, но и ментально, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на полях ПМЮФ.
"Нас (Россию - ред.) хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак, нас атакуют ментально, против нас развязана целая информационная война", - сказала Лантратова журналистам.
Она отметила, что важно сохранить историческую память, так как без нее страна теряет свой суверенитет.
"Я вижу роль работы уполномоченного в том числе в этой сфере. Я планирую делать соответствующие доклады, выступать с этой темой на всех международных площадках", - добавила она.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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