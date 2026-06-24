Против России развязали информационную войну, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что против России развязана информационная война.
- Она отметила важность сохранения исторической памяти для суверенитета страны и выразила намерение выступать с докладами на международных площадках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Информационная война развязана против России, которую атакуют не только на поле боя, но и ментально, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на полях ПМЮФ.
"Нас (Россию - ред.) хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак, нас атакуют ментально, против нас развязана целая информационная война", - сказала Лантратова журналистам.
Она отметила, что важно сохранить историческую память, так как без нее страна теряет свой суверенитет.
"Я вижу роль работы уполномоченного в том числе в этой сфере. Я планирую делать соответствующие доклады, выступать с этой темой на всех международных площадках", - добавила она.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.