Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что против России развязана информационная война.

Она отметила важность сохранения исторической памяти для суверенитета страны и выразила намерение выступать с докладами на международных площадках.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Информационная война развязана против России, которую атакуют не только на поле боя, но и ментально, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на полях ПМЮФ.

"Нас ( Россию - ред.) хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак, нас атакуют ментально, против нас развязана целая информационная война", - сказала Лантратова журналистам.

Она отметила, что важно сохранить историческую память, так как без нее страна теряет свой суверенитет.

"Я вижу роль работы уполномоченного в том числе в этой сфере. Я планирую делать соответствующие доклады, выступать с этой темой на всех международных площадках", - добавила она.