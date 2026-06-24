Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина готовила детей к войне с Россией, переписывая учебники по истории.
- В учебниках по истории исчезло понятие Великой Отечественной войны, появилась Германо-Советская война, а также содержались призывы к ненависти по отношению ко всему русскому.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Украина готовила детей к войне с Россией, переписывая учебники по истории, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Федеральный омбудсмен рассказала, что во время начала СВО она с коллегами из Госдумы вывозила учебники по истории с освобожденных территорий.
"Исчезло понятие Великой Отечественной войны, была только Германо-Советская война. И все страницы были пронизаны ненавистью к всему русскому. У них даже методички есть, как смотреть на русских солдат через прицел автомата. Детей там готовили к войне с Россией", - сказала Лантратова в ходе сессии "Историческая амнезия Европы".
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