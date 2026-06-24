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Украина готовила детей к войне с Россией, заявила Лантратова - РИА Новости, 24.06.2026
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14:13 24.06.2026 (обновлено: 14:43 24.06.2026)
Украина готовила детей к войне с Россией, заявила Лантратова

Лантратова: Киев готовил детей к войне с РФ, переписывая историю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина готовила детей к войне с Россией, переписывая учебники по истории.
  • В учебниках по истории исчезло понятие Великой Отечественной войны, появилась Германо-Советская война, а также содержались призывы к ненависти по отношению ко всему русскому.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Украина готовила детей к войне с Россией, переписывая учебники по истории, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Федеральный омбудсмен рассказала, что во время начала СВО она с коллегами из Госдумы вывозила учебники по истории с освобожденных территорий.
"Исчезло понятие Великой Отечественной войны, была только Германо-Советская война. И все страницы были пронизаны ненавистью к всему русскому. У них даже методички есть, как смотреть на русских солдат через прицел автомата. Детей там готовили к войне с Россией", - сказала Лантратова в ходе сессии "Историческая амнезия Европы".
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Против России развязали информационную войну, заявила Лантратова
Вчера, 14:24
 
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