Рейтинг@Mail.ru
Лантратова будет добиваться объективности информации о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 24.06.2026 (обновлено: 14:25 24.06.2026)
Лантратова будет добиваться объективности информации о преступлениях ВСУ

Лантратова будет добиваться, чтобы информация о действиях ВСУ была объективна

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова
Кандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции Справедливая Россия Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что будет делать все возможное, чтобы информация о преступлениях боевиков ВСУ доходила до общественности и была объективна.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на обращение Лантратовой в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали более 40.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила на полях ПМЮФ, что будет делать все возможное, чтобы информация о преступлениях боевиков ВСУ доходила до общественности и была объективна.
Федеральный омбудсмен отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося. Лантратова обещала подготовить обратное обращение с данными по удару в Луганской Народной Республике.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Лантратова помогла россиянке вернуться домой из Азербайджана
Вчера, 10:38
"Мы обязательно такую информацию предоставим, и я буду делать все, чтобы эта информация доходила до международной общественности и была объективна", - сказала Лантратова журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лантратова: омбудсмены России и Украины выстроили канал обмена документами
23 июня, 09:43
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскЛеонид ПасечникЯна ЛантратоваВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала