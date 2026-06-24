Кандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что будет делать все возможное, чтобы информация о преступлениях боевиков ВСУ доходила до общественности и была объективна.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на обращение Лантратовой в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали более 40.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила на полях ПМЮФ, что будет делать все возможное, чтобы информация о преступлениях боевиков ВСУ доходила до общественности и была объективна.

Федеральный омбудсмен отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося. Лантратова обещала подготовить обратное обращение с данными по удару в Луганской Народной Республике.

"Мы обязательно такую информацию предоставим, и я буду делать все, чтобы эта информация доходила до международной общественности и была объективна", - сказала Лантратова журналистам.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.