Лантратова помогла россиянке вернуться домой из Азербайджана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла россиянке получить свидетельство на въезд в Россию и вернуться из Азербайджана.
- У Парваны, гражданки РФ, были утеряны документы, из-за чего возникли проблемы с оформлением свидетельства на возвращение домой.
- МИД России и консульские службы оперативно отреагировали на запрос, и Парване выдали свидетельство на въезд в Россию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что помогла россиянке получить свидетельство на въезд в Россию и вернуться домой из Азербайджана.
Федеральный омбудсмен рассказала, что гражданка РФ Парвана, фамилии которой она не приводит, оказалась за рубежом без документов. Женщина обратилась в посольство России в Азербайджане, чтобы получить свидетельство на возвращение домой. Как отметила Лантратова, это временный документ, который позволяет гражданину вернуться в страну.
Однако, по словам уполномоченного, с оформлением документов возникла проблема, так как потребовались дополнительные сведения, в частности, информация о ранее выданном загранпаспорте. У Парваны этих данных не было, так как документы были утеряны.
"Женщина обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в МИД России. Ведомство запросило необходимые сведения у МВД РФ. В итоге Парване выдали свидетельство на въезд в Россию. Она вернулась домой", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила МИД России и консульские службы за оперативную реакцию.