Лантратова помогла россиянке вернуться домой из Азербайджана

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что помогла россиянке получить свидетельство на въезд в Россию и вернуться домой из Азербайджана.

Однако, по словам уполномоченного, с оформлением документов возникла проблема, так как потребовались дополнительные сведения, в частности, информация о ранее выданном загранпаспорте. У Парваны этих данных не было, так как документы были утеряны.