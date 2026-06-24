В Кузбассе педофил пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кемеровской области 24-летний мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, заманив ее к себе домой под предлогом поиграть в компьютерные игры.

Мать девочки услышала крики и вошла в дом, после чего обратилась в полицию.

Подозреваемый отправлен в СИЗО до 21 августа.

КЕМЕРОВО, 24 июн — РИА Новости. Педофил в Кемеровской области пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, заманив ее к себе домой под предлогом поиграть в компьютерные игры, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

По данным следствия, 24-летний житель региона пригласил к себе домой 11-летнюю девочку, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать.

В ведомстве уточнили, что крики потерпевшей услышала ее мать, которая вошла в дом и помешала обвиняемому, а потом обратилась в полицию.

"Мужчину отправили в СИЗО до 21 августа", — сказали в пресс-центре.