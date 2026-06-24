Пострадавшим от урагана в Кушве направили более 30 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из резервного фонда правительства Свердловской области направлено более 30 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от урагана жителям Кушвы.
- Пострадавшие жители могут получить единовременную материальную помощь, а также выплаты при частичной или полной утрате имущества первой необходимости.
- Вечером 22 июня на город Кушву обрушился смерч, в результате которого повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередачи, 16 человек обратились за медицинской помощью.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Более 30 миллионов рублей на первоначальные выплаты пострадавшим от урагана жителям Кушвы направлено из резервного фонда правительства региона, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
"(Глава региона - ред.) Денис Паслер выделил из резервного фонда правительства Свердловской области 31,3 миллиона рублей на первоначальные выплаты жителям Кушвинского муниципального округа, пострадавшим в результате урагана. Средства поступят в бюджет муниципалитета", - говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что пострадавшие жители могут получить три вида выплат. Единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей, выплата при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, а выплата при полной утрате имущества - 150 тысяч рублей на человека.
Из выделенной суммы на данные выплаты будет направлено 3,885 миллиона, 11,4 миллиона и 16,05 миллиона рублей соответственно, уточнили в департаменте.
Вечером 22 июня на город Кушва в Свердловской области обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным ГУМЧС по региону, 16 человек обратились за медпомощью. Спасатели информировали, что в муниципалитете повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных жилых дома.