Пострадавшим от урагана в Кушве направили более 30 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Из резервного фонда правительства Свердловской области направлено более 30 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от урагана жителям Кушвы.

Пострадавшие жители могут получить единовременную материальную помощь, а также выплаты при частичной или полной утрате имущества первой необходимости.

Вечером 22 июня на город Кушву обрушился смерч, в результате которого повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередачи, 16 человек обратились за медицинской помощью.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Более 30 миллионов рублей на первоначальные выплаты пострадавшим от урагана жителям Кушвы направлено из резервного фонда правительства региона, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

"(Глава региона - ред.) Денис Паслер выделил из резервного фонда правительства Свердловской области 31,3 миллиона рублей на первоначальные выплаты жителям Кушвинского муниципального округа, пострадавшим в результате урагана. Средства поступят в бюджет муниципалитета", - говорится в сообщении

В департаменте отметили, что пострадавшие жители могут получить три вида выплат. Единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей, выплата при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, а выплата при полной утрате имущества - 150 тысяч рублей на человека.

Из выделенной суммы на данные выплаты будет направлено 3,885 миллиона, 11,4 миллиона и 16,05 миллиона рублей соответственно, уточнили в департаменте.