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Песков заявил, что у России есть отношения с Иракским Курдистаном - РИА Новости, 24.06.2026
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12:42 24.06.2026
Песков заявил, что у России есть отношения с Иракским Курдистаном

Песков: Россия выступает за целостность всех государств на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У России есть отношения с Иракским Курдистаном, заявил Дмитрий Песков.
  • Москва выступает за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия имеет отношения с Иракским Курдистаном, Москва выступает за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что у нас есть отношения с Иракским Курдистаном. Мы целиком и полностью выступаем за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств в регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие решения предлагает Россия по курдской проблеме, и в каких направлениях Москва планирует развивать отношения с Иракским Курдистаном.
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В миреРоссияИракский КурдистанМоскваДмитрий Песков
 
 
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