Песков заявил, что у России есть отношения с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия имеет отношения с Иракским Курдистаном, Москва выступает за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.