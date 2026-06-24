Краткий пересказ от РИА ИИ
- У России есть отношения с Иракским Курдистаном, заявил Дмитрий Песков.
- Москва выступает за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия имеет отношения с Иракским Курдистаном, Москва выступает за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что у нас есть отношения с Иракским Курдистаном. Мы целиком и полностью выступаем за территориальную, суверенную и политическую целостность всех государств в регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие решения предлагает Россия по курдской проблеме, и в каких направлениях Москва планирует развивать отношения с Иракским Курдистаном.