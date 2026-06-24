После крушения вертолета на Кубани возбудили уголовное дело

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбудили после крушения вертолета на Кубани, где погиб пилот, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.