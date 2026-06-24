После крушения вертолета на Кубани возбудили уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После крушения вертолета Ми-2 на Кубани, где погиб пилот, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбудили после крушения вертолета на Кубани, где погиб пилот, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
По данным следствия, днем 24 июня вблизи хутора Прикубанского в Краснодарском крае в ходе сельхозработ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате произошедшего погиб пилот.
В настоящее время следователи проводят осмотр места крушения, рассматриваются различные версии произошедшего.