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После крушения вертолета на Кубани возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.06.2026
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17:47 24.06.2026 (обновлено: 17:54 24.06.2026)
После крушения вертолета на Кубани возбудили уголовное дело

После крушения Ми-2 на Кубани возбудили дело о нарушении правил безопасности

© РИА Новости/Аврора | Перейти в медиабанкВертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости/Аврора
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Вертолет Ми-2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После крушения вертолета Ми-2 на Кубани, где погиб пилот, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбудили после крушения вертолета на Кубани, где погиб пилот, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 24 июня вблизи хутора Прикубанского в Краснодарском крае в ходе сельхозработ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате произошедшего погиб пилот.
В настоящее время следователи проводят осмотр места крушения, рассматриваются различные версии произошедшего.
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