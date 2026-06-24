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Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с голодными собаками - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Лыжные гонки
 
10:19 24.06.2026 (обновлено: 10:33 24.06.2026)
Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с голодными собаками

Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с голодными собаками на цепи

© Фото : ВДЦ "Орленок"Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, олимпийский чемпион Никита Крюков в "Орленке"
Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, олимпийский чемпион Никита Крюков в Орленке - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : ВДЦ "Орленок"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил, что российские спортсмены в условиях санкций скучают по международным соревнованиям и могут показать высокие результаты сразу после допуска.
  • Крюков сравнил спортсменов с голодными собаками, которые готовы мчаться к победе, как только «цепь снимают».
  • Крюков предположил, что активное снятие санкций с российских спортсменов в зимних видах спорта может начаться через пару лет.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российские спортсмены в условиях санкций очень скучают по международным соревнованиям, что может дать высокие результаты сразу после допуска, заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.
«
"Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают - мчаться к победе", - сказал Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ "Орленок", добавив, что спортсмен может защититься только одним способом - своими результатами.
Ранее Крюков предположил, что активное снятие санкций с российских спортсменов в зимних видах спорта может начаться через пару лет.
Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, олимпийский чемпион Никита Крюков в Орленке - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Крюков назвал предательством участие в Олимпиаде под нейтральным флагом
22 июня, 12:57
«
"Они хотят, чтобы у нас не было так называемой скамейки запасных, где мы можем выбирать из большого числа мотивированных и хорошо подготовленных запасных спортсменов", - предположил олимпийский чемпион, призвав российское спортивное сообщество держать это в фокусе внимания.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Интервью с Никитой Крюковым состоялось в ВДЦ "Орленок" в рамках работы "Медиалаборатории" — совместного просветительского проекта детского центра с международной медиагруппой "Россия сегодня" для российских и зарубежных школьников.
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Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваСавелий КоростелевСпортивный арбитражный суд (CAS)Социальный навигаторЮнкоры России сегодняОрленок (детский центр)Медиалаборатория в "Орленке"
 
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