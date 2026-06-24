Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с голодными собаками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил, что российские спортсмены в условиях санкций скучают по международным соревнованиям и могут показать высокие результаты сразу после допуска.
- Крюков сравнил спортсменов с голодными собаками, которые готовы мчаться к победе, как только «цепь снимают».
- Крюков предположил, что активное снятие санкций с российских спортсменов в зимних видах спорта может начаться через пару лет.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российские спортсмены в условиях санкций очень скучают по международным соревнованиям, что может дать высокие результаты сразу после допуска, заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.
«
"Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают - мчаться к победе", - сказал Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ "Орленок", добавив, что спортсмен может защититься только одним способом - своими результатами.
Ранее Крюков предположил, что активное снятие санкций с российских спортсменов в зимних видах спорта может начаться через пару лет.
«
"Они хотят, чтобы у нас не было так называемой скамейки запасных, где мы можем выбирать из большого числа мотивированных и хорошо подготовленных запасных спортсменов", - предположил олимпийский чемпион, призвав российское спортивное сообщество держать это в фокусе внимания.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Интервью с Никитой Крюковым состоялось в ВДЦ "Орленок" в рамках работы "Медиалаборатории" — совместного просветительского проекта детского центра с международной медиагруппой "Россия сегодня" для российских и зарубежных школьников.