Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с голодными собаками

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"Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают - мчаться к победе", - сказал Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ "Орленок", добавив, что спортсмен может защититься только одним способом - своими результатами.