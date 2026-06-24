В Крыму отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму была объявлена ракетная опасность.
- Ракетная опасность в Крыму отменена спустя около получаса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось около получаса, сообщает МЧС России.
"Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Опасность объявили утром в среду, продлилось предупреждение около получаса.
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