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"I'm your boss today". Песков дал оценку существующему миропорядку - РИА Новости, 24.06.2026
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10:43 24.06.2026 (обновлено: 10:49 24.06.2026)
"I'm your boss today". Песков дал оценку существующему миропорядку

Песков: стремление агрессивно сохранить текущий миропорядок нельзя игнорировать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упомянул о стремлении сохранить текущий миропорядок с позиции «I'm your boss today».
  • По словам Пескова, есть те, кто считает возможным сохранить существующий порядок на основе формулировок «мир через силу», «правила вместо права», «гегемония вместо плюрализма», и эту позицию заявляет самая мощная экономика в мире.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Стремление сохранить текущий миропорядок с позиции "I'm your boss today" нельзя игнорировать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вместе с тем, есть и те, кто считает, что не меняется ничего. У них весьма организационная позиция. Они считают, что на основе формулировок "мир через силу", "правила вместо права", "гегемония вместо плюрализма" и, произнося фразу "I'm your boss today", можно все оставить, и нужно все оставить, как есть", - сказал Песков на "Примаковских чтениях".
Он отметил, что это очень весомая позиция, на нее нельзя закрывать глаза, поскольку эту позицию заявляет самая мощная экономика в мире.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в шутку заявил, что он "здесь босс".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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