В Брянской области уничтожили 32 БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области уничтожены 32 вражеских БПЛА.
- Беспилотники были сбиты подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уничтожены 32 вражеских БПЛА в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожены 32 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что беспилотники были сбиты подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
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